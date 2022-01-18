صحيفة كويتية تبرز العلاقات المصرية الجزائرية والاتفاق لتحقيق الاستقرار في ليبيا

اهتمت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الثلاثاء، بحزمة من الموضوعات منها ما يتعلق بالشأن المصري والعلاقات المصرية الجزائرية، وتأكيد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار دولة الإمارات العربية.

وذكرت صحيفة (الأنباء) - تحت عنوان "السيسي يتسلم رسالة خطية من عبد المجيد تبون: نحرص على تعزيز التعاون مع الجزائر، مصر والجزائر تؤكدان أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا" - أن مصر والجزائر أكدا أمس - خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير الشؤون الخارجية الجزائرية رمطان العمامرة بحضور وزير الخارجية سامح شكري - أهمية العمل على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وتوحيد مؤسساتها الوطنية تعزيزًا للجهود الدولية لإنهاء انتشار القوات الأجنبية والمرتزقة على الأراضي الليبية.

من جانبها، أوضحت صحيفة (الجريدة) الكويتية - تحت عنوان (الأمير خليفة بن زايد: معكم في أي إجراءات لحفظ أمنكم) - أن أمير الكويت أكد وقوف بلاده مع الإمارات وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب وحفظ أمنها، مجدداً في الوقت ذاته موقف الكويت الرافض للإرهاب بكل أشكاله وصوره، سائلًا المولى - تعالى - أن يحفظ الإمارات وشعبها الكريم من كل مكروه، وأن يتغمد ضحايا هذا العمل الشنيع بواسع مغفرته ورحمته، ويمن على المصابين بسرعة الشفاء.

بدورها، أشارت صحيفة (القبس) - تحت عنوان (الكويت وأمريكا: تعزيز الشراكة الإستراتيجية) - إلى أن وزير الخارجية الكويتي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر، تلقى مساء أمس الإثنين، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة أنتوني بلينكن، حيث جرى - خلال الاتصال - استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين، وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة والقضايا محل الاهتمام المشترك.