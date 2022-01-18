الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

منسق حياة كريمة بالمنوفية: بدأنا التنسيق لعمل خدمات ملموسة بعزبة التفتيش

منسق حياه كريمه في
منسق حياه كريمه في بيوت ضحايا معدية المناشى

أعلن المهندس محمد ربيع، منسق حياة كريمة بالمنوفية، أنه سيتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية، لتقديم خدمات ملموسة بعزبة التفتيش التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مسقط رأس شهداء لقمة العيش في حادث معدية منشأة القناطر، بعد الواقعة المؤلمة التي تعرضوا لها وكسرت قلوبنا جميعا.

وأكد منسق حياة كريمة بالمنوفية، أن حال العزب والريف بشكل عام صعب، بسبب إهماله لعشرات السنين، ولهذا السبب تم تدشين مبادرة مشروعات حياة كريمة لتطوير الريف المصري، مشيرا إلى أن عزبة التفتيش حالها كمثل آلاف العزب في الوضع السيئ ولكن تم تسليط الضوء على مشاكلها بسبب الحادث المروع الذي راح ضحيته 8 من أبنائها في واقعة معدية منشأة القناطر.

وأوضح منسق حياة كريمة أن هناك في مركز أشمون 208 عزب ومركز الشهداء 114 عزبة سيتم العمل فيهم خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه تم الرفع المساحي في تلك العزب، وشركات المياه والصرف تستعد للعمل فيها، واصفا الوضع في حجم الأعمال بـ"الشيلة ثقيلة" بسبب حجم التحديات الكبيرة التي تواجه المشروعات وطموحات المواطنين الذين ينتظرون من حياة كريمة تغيير فعلي.

وحضر أعضاء حياة كريمة بالمنوفية، على الحضور أمس لسرادق العزاء المجمع لشهداء لقمة العيش، ضحايا معدية منشأة القناطر، وذلك بعد العثور على أخر الجثامين الطفلة شروق ياسر على بعد 6  كيلو من مكان غرق سيارة العمالة في فرع رشيد بالمنطقة الموجود بين القطا بمحافظة الجيزة وعزبة التفتيش بمحافظة المنوفية.

وكان قد زار وفد حياة كريمة بقيادة محمد ربيع منسق عام محافظة المنوفية في اليوم الأول للحادث لتقديم واجب العزاء وسماع طلبات وشكاوى الأهالي، كما قدم لهم مساعدات مالية وعينية لجميع الأسر المنكوبة من الحادث وتعد حياة كريمة هي الجهة الأولى التي كانت تقف بجوار الأهالي منذ اللحظة الأولى. 

محافظة المنوفية خلال خدمات قدم مصري المواطنين محافظة الجيزة مساعدات فترة مواطن مركز التفتيش الفترة القادمة

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