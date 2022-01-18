النيابة تتحرى عن عاطل يتاجر في المخدرات بمنطقة السلام

تواصل نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع عاطل يروج المواد المخدرة، مستخدمًا «توك توك» في عملية بيع المواد المخدرة لعملائه، وقررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة واتخاذه من منطقة سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.