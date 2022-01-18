الأمم المتحدة تدعو الفصائل والأحزاب السياسية الليبية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية

حثت الأمم المتحدة، الفصائل والأحزاب السياسية الليبية المختلفة على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية "شاملة وذات مصداقية" في أقرب وقت ممكن، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

و دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير للأمم المتحدة لم ينشر بعد وفقا للوكالة الفرنسية، إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية "شاملة وذات مصداقية في أقرب وقت.

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة الاستمرار في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك الانسحاب الكامل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.

يأتي هذا فيما كان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر الماضي، تليها انتخابات تشريعية، لكن العملية الانتخابية التي ترعاها الأمم المتحدة تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب التوترات السياسية.