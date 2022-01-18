الثلاثاء 18 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

جراح أمريكى: الولايات المتحدة تستعد لأسابيع قاسية

كورونا في الولايات
كورونا في الولايات المتحدة

حذر الجراح الأمريكي العام فيفيك مورتي من أن الولايات المتحدة تستعد لمواجهة "أسابيع قاسية" في أجزاء كثيرة من البلاد، نظرا لأن موجة الإصابات بمتغير أوميكرون من كوفيد-19 لم تبلغ ذروتها بعد.

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن” تحدث مورتي عن الأنباء السارة حول الاستواء أو الانخفاض في الحالات المعروفة في الشمال الشرقي وخاصة في مدينتي نيويورك ونيوجيرسي، بينما أكد أن التحديات ما زالت قائمة، وفقا لما ورد في تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" . 

وأفاد بأن "التحدي هو أن البلاد بأسرها لا تتحرك بنفس الوتيرة"، مضيفا "لا يجب أن نتوقع الوصول إلى الذروة على المستوى الوطني في الأيام القادمة".

وقال كوينتون لوكاس عمدة مدينة كانساس سيتي خلال مقابلة مع شبكة ((سي بي إس)) "لقد شهدنا تحديات لا تصدق في شبكة الرعاية الصحية لدينا" وذلك في وقت اكتظت فيه المستشفيات بحالات الإصابة بمتغير أوميكرون، مضيفا أن ذلك "مصدر قلق كبير".

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلًا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول أفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلًا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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وائل لطفي

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