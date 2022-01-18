الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«البحوث الفلكية» يكشف حقيقة تعرض مصر لزلزال قبل قليل

زلزال
زلزال

انتشر منذ قليل على مواقع التواصل الاجتماعي بعض المنشورات عن تعرض مصر لهزة أرضية، وهو الأمر الذي أثار البعض بالخوف، خاصة أنه لم يمر على آخر زلزال سوى أسبوع، ليرد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي  للبحوث الفلكية على ذلك ويوضح حقيقة الأمر.

جاد ينفي حدوث زلزال منذ قليل

ونفى دكتور جاد القاضي، رئيس المعهد المصري للبحوث الفلكية، في تصريحات لـ "الدستور"، حدوث زلزال منذ قليل، مؤكدًا أن ما تداله البعض على السوشيال ميديا غير صحيح وليس له علاقة بأي هزات أرضية.

كما أكد دكتور جاد القاضي أن مصر لم تدخل حزام الزلازل، قائلا: "مصر لم تسجل ضمن البلاد التي دخلت حزام الزلازل، موضحا أن حدوث هزات أرضية بشكل دوري عملية طبيعية ولا تستدعي القلق أو الخوف". 

كما أوضح أنه: “لا توجد أي توقعات جديدة بخصوص الزلازل خلال الفترة  الحالية”، لافتا إلى أن الناس أصبحت تهتم بشكل كبير بتلك الأمور، نظرا لمتابعتم للسوشيال ميديا بشكل كبير.

جاد يشدد عدم الاندراج وراء الشائعات

كما شدد على ضرورة عدم الاندراج وراء الشائعات نظرا لعدم حدوث ضجة كبيرة، وإصابة الناس بالخوف والذعر، ويؤكد أن مصر أمورها طبيعية وحدوث أي هزات أرضية يعتبر غير مقلق وأن تسجيل الهيلتون الأرضية بشكل شبه يومي لا يشكل أي خطر ويعد أمر طبيعي.

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«البحوث الفلكية» يكشف حقيقة تعرض مصر لزلزال قبل قليل

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