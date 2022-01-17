الإثنين 17 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أشرف صبحى: نسعى للاهتمام الصحى الرياضى بالمواطن المصرى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تقوم بالربط العلمي الممنهج للعمل في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، واتخذت خطوات واضحة في التعامل مع كافة قطاعات الدولة، ولديها خطة للاستفادة من القوى البشرية بالدولة، من خلال الاهتمام الصحي الرياضي بالمواطن المصري والنشء.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، في كلمته أمام الاجتماع المشترك  للجنة الصحة والسكان وحقوق الانسان بمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة الدكتور محمد جزر، أن هناك برامج مميزة بالوزارة منها برامج مباشرة وأخرى غير مباشرة تستهدف تغيير ثقافة الشباب والأسرة وتوعيتهم بقضايا المجتمع والسكان، وهناك برامج أخرى أكثر تركيز على الفتيات في سن مبكر لما لهم من تأثير مباشر على الأسر، لأن الفتيات تعد حجر الزاوية في تكوين الأسرة والقضية السكانية.

وأشار «صبحي»، إلى أن الوزارة قامت بالمشاركة في الأعمال الدرامية التليفزيونية على سبيل المثال مسلسل «إلا أنا»، إذ  شارك فيه بعض الفتيات المتفوقات رياضياً وتناول طرق إعدادهن نفسياً وعرض المشاكل الاجتماعية والتعليمية التي تواجههن في حياتهن.


وأضاف، أنه بالفعل بدأت الوزارة بالعمل في برامج مباشرة على القضية السكانية وغير مباشرة على التوعية بطريقة جاذبة مثل برنامج "ألف بنت ألف حلم" الذي  يستهدف تنمية فكر الفتيات وشخصيتها وارتباطها بالمجتمع، وأن الوزارة لديها الكثير من الخطط الهادفة التي  تعمل على تنفيذها في القريب العاجل، بما يسهم في حل القضايا المجتمعية خاصة السكانية.


وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تتبع نظام الربط الإلكتروني مع منظمات العمل الشبابى والوزارات التي لها برامج شبابية وكذا تعمل على التنسيق الداخلى بين إداراتها فدائما ما تسعى الوزارة جاهدة في إبهار العالم في التعامل باحترافية مع المستجدات العالمية.

الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة مجلس الشيوخ أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي القضية السكانية منظمات المجتمع المدني لدكتور محمد جزر لجنة الصحة والسكان استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 الدكتور محمد جزر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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