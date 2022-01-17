الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استمرار حملات النظافة وتمهيد الطرق بمطاي في المنيا (صور)

تجميل مدخلي مدينة
تجميل مدخلي مدينة مطاي الشمالي والجنوبي

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا أعمال تمهيد الشوارع الرئيسية لرفع كفاءتها بجانب أعمال تجميل ونظافة مداخل المدينة من الناحيتين الشمالي والجنوبي والطريق الزراعي السريع مصر ـ أسوان.

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وقال خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة مطاي أن الوحدة المحلية قامت اليوم تحت إشراف سعيد محمد نائب رئيس المركز والمدينة بمواصلة أعمال قص الحشائش من على جانبي الطريق وازالتها وتهذيب الأشجار الكبيرة بطريق مصر اسوان الزراعي مع استمرار حملات رفع المخلفات والتراكمات الصلبة وتجميل المدخل الشمالي والمدخل الجنوبي لمدينة مطاي لإبرازها في صورة حضارية وجماليةَ.

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وأضاف رئيس المركز والمدينة أنه تم أيضا أعمال تمهيد طرق قرية بردنوها العمومية باستخدام جليدر الوحدة المحلية وتحت اشراف هاني الخولي وسعيد محمد نائبا المركز وبحضور رئيس القرية وذلك في إطار رفع كفاءة الطرق وتسويتها وتمهيدها للمارة والسيارات بالمدن والقري.

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وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الأعمال تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالاهتمام بمنظومه النظافة وتجميل مداخل المدن بالمحافظة، حيث تم تنفيذ حملات النظافة المستمرة وخاصه للطرق بمداخل مطاي الشمالي والجنوبي ومتابعة أعمال تمهيد الشوارع الرئيسية بالمدينة والقرى التابعة لها.

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وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية تكثف من أعمالها وحملاتها في جميع المجالات وفي مقدمتها النظافة وتسوية وتمهيد الطرق بجانب أعمال الكهرباء من خلال إصلاح وصيانة وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة ولمبات الليد الجديدة بشوارع المدينة والطرق المؤدية للقري كما تكثف من حملات رفع الإشغالات بشوارع المدينة لتسهيل حركة سير المواطنين والحركة المرورية والقضاء علي ظاهرة الاختناق المروي بالشوارع بجانب غزالة كافة أشكال التعديات سواء علي أراضي أملاك الدولة او الأراضي الزراعية وإيقاف ظاهرة البناء العشوائي المخالف دون ترخيص.

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المنيا تمهيد وتسوية الطرق بالقري تجميل المدخلين الشمالي والجنوبي بمدينة مطاي سعيد محمد خالد عبد الرءوف

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وائل لطفي

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