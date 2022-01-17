الإثنين 17 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الصحة الألماني: لا تقللوا من شأن أوميكرون

وزير الصحة الألماني
وزير الصحة الألماني

صرح وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ بأنه لا يرى سببًا للتخلي عن الحذر في جائحة كورونا.
 

وخلال مؤتمر صحفي مع رئيسة حكومة ولاية مكلنبورج-فوربومرن، مانويلا شفيزيج، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الاثنين:" أحذر من التقليل من شأن أوميكرون".
 

وأضاف لاوترباخ أن الجزء الأكبر من أَسِرَّة الرعاية المركزة المخصصة لمرضى كورونا تم شغلها بالفعل بمرضى مصابين بمتحور دلتا.
 

وقال أوميكرون إنه يتوقع كما حدث في موجات العدوى السابقة أن العديد من كبار السن سيتأثرون بموجة أوميكرون "ومن المتوقع عندئذ أن يؤدي ذلك فعليًا إلى زيادة الأعباء على أَسِرَّة الرعاية المركزة وعلى القسم العام أيضًا".
 

وتابع لاوترباخ أنه يجب توقع حدوث عبء كبير على المستشفيات والبنية التحتية الحرجة في حال أصبح متحور أوميكرون السبب في نصف حالات مرضى كورونا الذين يدخلون المستشفيات وربع حالات مرضى كورونا في أقسام الرعاية المركزة كما هو الحال مع متحور دلتا.
 

وتأتي هذه التصريحات للوزير الألماني في إشارة إلى نتائج دراسات لجامعة بيركيلي في الولايات المتحدة.

ويذكر أن تلقى أكثر من نصف مليون شخص في ألمانيا يومي السبت والأحد الماضيين جرعة لقاح مضاد لكورونا، بحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض اليوم الإثنين.

وبحسب البيانات، تم أمس الأحد إعطاء 129 ألف جرعة، و408 جرعات أول أمس السبت.


وبحسب البيانات، ارتفعت بذلك نسبة المطعمين بجرعتين في البلاد إلى 72.7% من إجمالي السكان «ما يعادل 60.5 مليون نسمة».

وذكر المعهد أن نسبة من تلقوا جرعة تعزيزية ضد كورونا بلغت حتى الآن 47.1% من إجمالي السكان (ما يعادل 39.2 مليون نسمة).

وتسعى الحكومة الألمانية للوصول إلى نسبة 80% بحلول نهاية هذا الشهر، بعد أن كانت حددت يوم 7 يناير موعدًا لبلوغ هذا الهدف.

الولايات المتحدة أوميكرون الحزب الاشتراكي الديمقراطي جائحة كورونا وزير الصحة الألماني

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وائل لطفي

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