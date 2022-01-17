من «الزوجة الرابعة» لـ«مزاج الخير».. «دايما عامر» يجمع مصطفى شعبان ومجدي الهواري

يستأنف الفنان مصطفى شعبان تصوير مشاهد مسلسله الجديد "دايمًا عامر" في بلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامى، عقب إجازة بسيطة حصل عليها بعدما غادر مدينة الغردقة عقب تصوير دام 10 أيام.

وتدور قصة المسلسل حول مشاكل التعليم في مصر خلال الفترة الأخيرة، وهو من بطولة مصطفى شعبان، والفنانة لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت

ويلعب «شعبان» خلال المسلسل دور الأستاذ عامر مشرف اجتماعي في مدرسة، بينما تؤدي الفنانة لبلبة دور الأستاذة زهرة مديرة المدرسة، بينما يقوم الفنان عمرو عبد الجليل بدور "مستر أبو الوفا"، كما تشارك ميرنا نور الدين بدور "ميس فدوى"، سينتيا خليفة "ميس ماهيتاب"، ويقدم كريم عفيفى دور "مستر نوفل"، سما إبراهيم "ميس همت"، أحمد الشامي "مستر شريف".

يكتب مسلسل "دايما عامر" مجموعة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح.

تعاون «شعبان» و«الهواري»

يذكر أن المسلسل يجمع كلا من مصطفى شعبان ومجدي الهواري بعدما حققا نجاحا كبيرا في مسلسل الدراما الرمضاني الزوجة الرابعة عام 2012 ، كما حققا نسبة نجاح كبيرة خلال مشاركتهما معا في مسلسل "مزاج الخير" عام 2013.

يذكر أن آخر أعمال مصطفى شعبان، مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضى، وضم المسلسل من طاقم العمل كلا من الفنان عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، عباس أبو الحسن، وليد فواز، مريم أمين، أحمد كشك، فرح يوسف، فراس سعيد، بسمة داود وإخراج أحمد خالد موسى.