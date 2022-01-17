الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

الدين لله

الشيخ محمد أبو بكر: 5 أنواع من المسلمين لابد أن تكون منهم

محمد أبو بكر
محمد أبو بكر

قال الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، إن هناك 5 أنواع من المسلمين لابد أن تكون منهم.

وأضاف «أبو بكر» في مقطع فيديو مصور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هؤلاء الخمس أنواع من المسلمين أصحاب خمس أعمال، وهذه الأعمال لا توضع في الميزان لأنه لا يستطيع ولا يعرف أن يقدرها ملك، ولا يوزنها ملك، ولا يعرف أن يكتب حسناتها ملك، لأن الخمس أنواع من المسلمين سوف يدخلون الجنة بغير حساب، ولا سابقة عذاب أو عتاب.

وأشار إلى أن الأنواع الخمسة من المسلمين الذين يدخلون الجنة بدون عذاب هم:

  • الصابرون صبرًا جميلًا: الصبر الذي لا ضجر فيه ولا شكوى، الصبر اليعقوبي، صبر سيدنا يعقوب عليه السلام، الذي جاء فيه قوله: "إنما أشكو بثى وحزني إلى الله".
  • الأرملة التي ربت أولادها واتقت ربنا واعته وتحملت العبء، وكانت حريصة على تربيتهم بالحلال.
  • العافين عن الناس، فالعفو عندما يكون في محل القوة وليس العجز، ولكن تحتسب ذلك لله، حيث قال تعالى: "والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس".
  • الذي لا يحب لأحد عليه تبعة، أي حسنة أو جميلة، والجميلة هنا معناها الشئ السيء، فالذي يحب أن يرد كل ما عليه.
  • الإنسان الذي يحسن الظن بالله، فواثق في الله ويعرف أن الله لا يخيب له رجاء.

وأوضح، أن هؤلاء الأصناف من الناس سوف يخرجون من قبورهم ويقفون في أرض المحشر مثل باقى البشر، ثم  يشفع النبي عليه السلام لرب العباد في أن يبدأ الحساب فيقبل الله شفاعة النبي بعدما فر منها كل نبي ويبدأ الحساب، فهؤلاء يدخلون الجنة بدون حساب.

الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف المسلمين أرض المحشر الحساب عذاب عتاب

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