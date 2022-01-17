الإثنين 17 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مناقشة خطة مكافحة العدوى بصحة بنى سويف

الاجتماع
الاجتماع

عقدت لجنة مكافحة العدوى بمديرية صحة بنى سويف، اليوم الإثنين، اجتماعا بحضور الدكتور إيهاب عطيه مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة، والدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة، والدكتورة أمنية أحمد مدير الطب الوقائي، والدكتور محمود حسين مدير الطب العلاجي والدكتورة هناء حمدى مدير إدارة مكافحة العدوي، ومديري الإدارات الفنية والإدارية ومديري المستشفيات.

وتناول الاجتماع عرض خطة فريق مكافحة العدوى بالمديرية والإدارات والمستشفيات خلال العام ومناقشة أهم المعوقات التى تم التغلب عليها خلال الفترة السابقة.

وأكد الدكتور إيهاب عطية على إعداد محتوى تدريبي للأطباء بالمستشفيات على التعقيم وإجراءات مكافحة العدوى، بالإضافة إلى تدريبهم على رأس العمل أثناء المرور بالمستشفيات، مشددًا على توفير المستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة العدوى بعيادات الأسنان بالوحدات الصحية، وأهمية متابعة صيانة الأجهزة الطبية موجهاً الشكر لفريق مكافحة العدوى والإدارات المتعاونة، مشيداً بكفاءة تمريض مكافحة العدوى بالمستشفيات.

وفى سياق آخر، تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن فعاليات المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنظيم قافلة علاجية على مدار بقرية صفط الشرقية مركز الواسطى مكونة من 10 عيادات فى9 تخصصات الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام الأسنان، النساء، الجلدية وتنظيم الأسرة ووسط إجراءات وقائية مشددة.

بني سويف مستشفيات وزارة الصحة مكافحة العدوى الوحدات الصحية المستلزمات الطبية

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