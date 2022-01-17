«أبوالغيط» يدين استهداف الحوثى لأبوظبى ويؤكد دعم الجامعة العربية

أدان أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، بأشد العبارات الهجوم الذي دبرته ميلشيا الحوثي بالطائرات المسيرة على عدد من صهاريج المحروقات في مطار أبوظبي، مؤكدًا ضرورة وقوف المجتمع الدولي صفًا واحدًا في مواجهة هذا العمل الإرهابي الذي يُهدد السلم والاستقرار الإقليمي.

ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة عن «أبوالغيط»، قوله إن الهجمات الإرهابية التي قامت بها ميلشيا الحوثي تعكس طبيعتها الإرهابية، وتكشف عن أهدافها الحقيقية في إثارة الخراب في المنطقة تحقيقاً لأجندات من تعمل لحسابهم، مؤكدًا ثقته في قدرة الإمارات العربية على التعامل مع آثار هذا الحادث، وتعزيز أمنها وصيانة استقرارها بالصورة التي تراها مناسبة.

وأكد، على وقوف الجامعة العربية مع الإمارات في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، التي لن تنال أبداً من مكانتها كحصن للأمان، وعنوان للاستقرار والازدهار.

وكانت أعلنت شرطة أبوظبي، الاثنين، في بيان أن حادث انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفاوتة بين البسيطة والمتوسطة.

فيما أدانت وزارة الخارجية السعودية، الهجوم الذي تعرض له مطار أبوظبي، معتبرة أن التفجيرات التي استهدفت المطار هي "هجوم إرهابي"، ومتوعدة بصد كل هجمات الحوثيين.

وقالت الخارجية السعودية في بيان: «ندين بأشد وأقسى العبارات، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ونتج عنه عدد من الوفيات والمصابين»، مؤكدة وقوف الرياض التام مع دولة الإمارات الشقيقة أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

وتابعت: «هذا العمل الإرهابي الذي تقف خلفه قوى الشر ميليشيا الحوثي الإرهابية يعيد التأكيد على خطورة هذه الجماعة الإرهابية وتهديدها للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة والعالم، مشددة على أنها مستمرة بالتصدي لكافة المحاولات والممارسات الإرهابية للميليشيا الحوثية من خلال قيادتها لقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن.