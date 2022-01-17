انطلاق احتفالية عيد الأثريين بدار الأوبرا

انطلقت الآن احتفالية وزارة السياحة بعيد الأثريين المصريين بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من السفراء الأجانب، وكبار الشخصيات في مجال العمل الأثري بوزارة السياحة والآثار.

وبدأ الحفل بعرض أثري أحياه عدد من الشباب والفتيات مرتدين الزي الأثرى وفي الخلفية معبد الأقصر والموسيقى الفرعونية، كما تم عرض فيلم قصير عن إنجازات المجلس الأعلى للآثار ويظهر جهود المرممين الأثريين في كافة المواقع الأثرية لإعادة القطع الأثرية إلى سيرتها الأولى وإزالة العوامل الجوية وتداعياتها على القطع الأثرية.

ومن المقرر تكريم المبدعين الأثريين والمرممين الذين وضعوا علامات مميزة في مجال الآثار، ومن بين الجوائز الممنوحة جائزة الدكتور زاهي حواس ويتم منحها لأفضل أثري ومرمم.