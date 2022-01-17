تقليص الدوام الرسمى فى كركوك العراقية إلى 50% بسبب أوميكرون

أعلنت السلطات العراقية في محافظة كركوك، اليوم الاثنين، عن تقليص الدوام الرسمي لكافة الدوائر إلى 50% بسبب زيادة عدد الإصابات بأوميكرون المتحور الجديد لكورونا في المحافظة.

ووفقاً لشبكة «إن آر تي» العراقية: نظرا لارتفاع الإصابات في محافظة كركوك وللحد من انتشار فيروس كورونا ومتحوراته المختلفة، خصوصا المتحور (أوميكرون)، تقرر تقليص الدوام إلى 50% لكافة الدوائر اعتبارا من اليوم إلى يوم الخميس.

فيما يبدو مؤشرا على تصاعد القلق من قدوم موجة وبائية جديدة إلى العراق، خاصة مع تسجيل حالات إصابة بمتحور أوميكرون، أعلنت محافظة بغداد عن خفض الدوام اليومي للنصف في معظم الدوائر الحكومية والإدارية فيها، كمحاولة للحد من تفشي الوباء.

وسجلت محافظة كركوك شمال البلاد أكثر من 100 إصابة بفيروس كوفيد-19، بين طلاب المدارس والكوادر التعليمية.

وعقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الأربعاء، اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لمناقشة تطورات جائحة كورونا بالعراق في ظل الزيادة الحادة بالإصابات بالمتحور الجديد عالميا، والجهود الصحية المتوخاة لاحتواء الموجة الجديدة التي يشهدها العراق حاليا.

وأكدت وزارة الصحة تهيئة المستشفيات وتوفير المستلزمات اللازمة من أسرّة، وأدوية، وأكسجين، وأجهزة تنفس في جميع دوائر الصحة بالمحافظات؛ تحسبا لأي زيادة بأعداد الإصابات.

وللتعليق على مجمل تطورات الوضع الوبائي في العراق، يقول الدكتور نبيل بوشناق، مدير عام دائرة صحة كركوك، في لقاء مع «سكاي نيوز عربية»: "تم تسجيل أكثر من 100 حالة إصابة بين المعلمين وطلاب في مختلف المراحل الدراسية الأساسية، الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ومع ذلك ما زال الدوام الحضوري قائما في مدارس المحافظة، ولا ننوي أقله حاليا وقفه واعتماد الدراسة عن بُعد".

وأكد بوشناق عدم التثبت من وجود إصابات بمتحور أوميكرون بين الطلاب وكوادر الهيئات التدريسية، كاشفا عن إرسالهم عينات للعاصمة بغداد لإخضاعها لفحوص الكشف عن متحور أوميكرون.