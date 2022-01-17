الإثنين 17 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تعرف على شخصية محمد نجاتي بمسلسل «ولهان» في تجربة درامية «رعب»

نجاتي
نجاتي

يخوض الفنان محمد نجاتي، تجربة درامية جديدة بمسلسل "ولهان" الذي انطلق تصويره داخل فيلا بمنطقة الصليبة في أبو رواش. 

ويجسد "نجاتي" ضمن أحداث المسلسل، شخصية "حسين" وهو سائق الشاحنة التي تمر من أمام القصر باستمرار منذ أعوام، ويعد أكثر شخص يعرف تاريخ هذا القصر القديم الملعون الذي يحتجز داخله 3 فنانين. 

وانتهى مخرج العمل بلال العربي من تصوير 60% من مراحل تصوير المسلسل، الذي يتم تصويره على قدم وساق. 

المسلسل يتكون من 10 حلقات، وتدور أحداثه الدرامية في إطار تشويقي ورعب وإثارة ويواصل طاقم العمل تصوير العمل بمعدلات مرتفعة وفقا للخطة الموضوعة للتصوير

مسلسل"ولهان" بطولة النجوم منذر رياحنة، محمد رضا، محمد نجاتي، ريم أحمد، حامد الشراب، إيمان رجائي، خالد محروس، بسنت النبراوي، وفاء السيد، شروق، مدير تصوير الدكتور أحمد حسين، مهندس ديكور سامح بدر، إشراف عام محمد أبو العلا، سيناريو وحوار ورشة Big pen، وإخراج بلال العربي.

وكان المخرج بلال العربي، بدأ قبل ما يقرب من 3 اشهر تصوير أحداث مسلسله الجديد "ولهان"، المقرر عرضه عبر المنصات الرقمية وشاشات التليفزيون عقب الانتهاء من تصويره.

وتدور قصة المسلسل الجديد “ولهان” في إطار من الرعب حيث يتناول المسلسل قصة صحفية تدعى "حنين"، تدفعها ظروف عملها للسفر لإعداد تقرير صحفي عن قصر مهجور منذ سنوات طويلة، بينما يقدم محمد نجاتي بطل الفيلم دور سائق شاحنة تمر من أمام القصر ويعرف الكثير من التفاصيل على هذا القصر وتتوالى الأحداث الدرامية لتواجه الصحفية مصيرها المحتوم برفقة خطيبها مع الشيطان "ولهان" ساكن القصر.

وكان محمد نجاتي تعاقد خلال افلترة الماضية على بطولة العمل الجديد وبدأ التصوير بالفعل.

محمد نجاتي الفنان محمد نجاتى مسلسل ولهان ولهان تصوير أبو رواش الصليبة نجاتي

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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