الإثنين 17 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا أنطونيوس يشرح ملابسات الحريق بالبطريركية الأرثوذكسية بالقدس (صور)

الانبا انطونيوس
الانبا انطونيوس

نشرت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقدس بيانا رسمي منذ قليل عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أوضحت فيه ملابسات الحريق الذي شهدته كنيسة الأنبا أنطونيوس مؤخرًا.

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وقال الأنبا أنطونيوس مطران القدس في بيان الكنيسة: "سلام ونعمة للجميع، نظراً لكثرة الاتصالات ولتوضيح الأمور وإزالة اللغط، أود أن أشرح ما حدث".

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وأضاف: أنه "في تمام الساعة ١٢.٢٠ بعد منتصف الليل يوم الثلاثاء الماضي، حدث حريق في كنيسة الأنبا أنطونيوس في بطريركية الأقباط بالقدس، وكان الحريق كبيراً فقد أنهي على بعض الأيقونات والباب وبعض التلفيات الأخرى، وما ساعد على الأمر أنه حدث في وقت كان فيه كل الرهبان في قلاليهم وكل خدام الدير نائمون في غرفهم".

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وتابع: "ولكن ما أن شعر به أحد الرهبان حتي دق جرس الطوارئ واستيقظ الجميع وهبوا لإطفاء الحريق وتم الاتصال بالمطافي والشرطة ولكن الآباء استطاعوا السيطرة على الحريق قبل قدوم رجال المطافي، وبالتحقيقات التي أجراها المتخصصون من رجال الشرطة وبمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة تبين أن السبب هو نتيجة ماس كهربائي وتضخم حيث أن الكنيسة كانت مغلقة ولا يوجد أحد في فناء الدير، ونشكر الله الذي سمح بهذه التجربة "وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ الأَشْيَاءِ تَعْمَلُ مَعًا لِلْخَيْرِ لِلَّذِينَ يُحِبُّونَ اللهَ (رومية ٨: ٢٨)".

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هذا وعلق على البيان أديب جودة الحسيني حامل مفاتيح كنيسة القيامة بالقدس قائلا: "الحمد لله على سلامة جميع الآباء ونزلاء البطريركية، والله خير حافظ وهو أرحم الراحمين".

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هذا ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدا الثلاثاء، قداس عيد الغطاس المجيد، بالكنيسة المرقسية الكبرى بمحطة الرمل بالإسكندرية.

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واعتاد البابا على مشاركة أقباط الإسكندرية احتفالهم برأس السنة الميلادية وعيد الغطاس المجيد، ومشاركة أقباط القاهرة احتفال عيد الميلاد والقيامة.

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الأنبا انطونيوس دير الانبا انطونيوس القدس

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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