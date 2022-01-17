الإثنين 17 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس مجلس النواب الليبي: لم ولن نكون سببًا في تعطيل الانتخابات

عقيلة صالح
عقيلة صالح

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن مجلس النواب لم ولن يكون سببًا في تعطيل الانتخابات، موضحًا أن المجلس تفاجأ بتأجيل الانتخابات من قِبَل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وشدد صالح، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية، اليوم الاثنين، على أن الأمر يتطلب الآن وضع خارطة طريق جديدة للانتخابات بالتعاون مع المفوضية والقضاء، داعيًا إلى تشكيل لجنة من 30 شخصًا بين مثقفين ومختصين بالقانون الدستوري يمثلون الأقاليم الثلاثة بمساندة خبرات محلية ودولية لصياغة دستور توافقي.

وقال صالح، إنه يتعين على الجميع إدراك الهدف من التشاور والتفاهم مع الليبيين بمختلف توجهاتهم بما لا يخرج عن الثوابت الوطنية ولا يساوم على أي منها، مؤكدًا أن استقرار ليبيا هو الأساس الذي لا حياد عنه.

فيما أكد أنه على البعثة الأممية الضغط على كل الأطراف للتوجه لصناديق الاقتراع والقبول بنتائج الانتخابات مضيفًا أن حكومة الوحدة الوطنية تعتبر منتهية الولاية ويجب إعادة تشكيلها.

ونفى صالح، أن المادة 12 من قانون الانتخابات، والتي تنص على أن يتوقف كل مرشح عن عمله قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات، قد فُصلت على رئيس مجلس النواب نفسه ولمصلحته الشخصية، موضحًا أن هذا تضليل وافتراء، وأن تزامن تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سينتج برلمانًا جديدًا سينتخب رئاسته في أول جلساته.

مجلس النواب الليبي تعطيل الانتخابات طرابلس ليبيا

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١٩٩٠-٢٠٢١

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