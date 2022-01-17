هيثم الحاج على يكشف تفاصيل تطوير المنصة الرقمية لمعرض الكتاب فى دورته الـ53

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تحقيق رؤية الدولة المصرية للتحول والرقمي وأهميته، وضرورة رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين، قامت وزارة الثقافة بتطوير المنصة الرقمية الخاصة بالمعرض، والتي تم إطلاقها في الدورة الماضية، حيث ستتم إتاحة البيع Online للكتب على المنصة، وتوفير خدمات التوصيل بالتعاون مع وزارة الاتصالات ممثلة في البريد المصري لأي مكان داخل مصر، إلى جانب الخدمات المقدمة من قبل، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجري على أرض الواقع وتصور وثبت Online، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض، كما تضم المحتوى الرقمي، وخطوات التسجيل لشراء تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع https://cairobookfair,gebo,gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث جوجل، ويتبعها الضغط على خيار احجز تذكرتك، ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة: الاسم- رقم الهاتف- البريد الإلكتروني- العمر- الجنسية- النوع، وحتى الحصول على تذكرة الزيارة؛ حيث يتم بعد الانتهاء من عملية التسجيل إرسال نسخة من التذكرة في رسالة نصية على واتس آب للرقم المسجل، ونسخة أخرى على البريد الإلكتروني، تحتوي على بوابة الدخول وعدد مرات زيارة المعرض.

ومن المقرر أن ينطلق، بعد قليل، المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل الدورة الجديدة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامتها نهاية الشهر الجاري.

وأضاف أنه استكمالًا لمسيرة معرض القاهرة الدولي للكتاب من العطاء في الحياة الثقافية العربية، تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب على هامش الدورة 53 من المعرض برنامجًا مهنيًا تهدف من خلاله إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، وتوفير منصة مهنية ومتخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وتتطور بها صناعة النشر وآلياتها، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج والورش والجلسات، يستضيفها المعرض ضمن البرنامج المهني المنعقد طوال فترة المعرض.

وأشار إلى أنه يأتي البرنامج المهني للمعرض هذا العام متضمنًا 7 محاور، وهي: برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب، يشارك فيها ناشرون من أكثر من 15 دولة غير عربية، والمؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، الذي ينظم بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيًا، ويضم كلمات مسجلة لأكثر من 30 متحدثًا من مختلف الدول حول موضوع سبل التعاون وتعزيز التنمية المشتركة في صناعة النشر، ومؤتمر الترجمة عن العربيـة جسر للحضارة- كتبنا تنير العالم، بمشاركة وزارتي الثقافة والهجرة ومجمع اللغة العربية بالقاهرة ومركز أبوظبي للغة العربية ودولة اليونان، ويضم مؤتمرًا افتتاحيًا وثلاث ورش متخصصة حول الترجمة، والبرنامج التدريبي للناشرين الذي يضم خمس ورش تدريبية متخصصة يحاضر فيها ناشرون ومتخصصون في الجوانب المتعلقة بصناعة النشر، وتهدف إلى تقديم معرفة احترافية للناشر المصري، والندوات والورش المهنية، وهي أربع ندوات تغطي جوانب فنية وتثقيفية للعاملين في صناعة النشر، ومحور النشر الرقمي ومستقبل النشر الذي يأتي على جلستين متخصصتين، وأخيرًا مبادرة معرض القاهرة لضخ دماء جديدة تنعش وتطـور صناعة النشر عبر مبادرة صنايعية الكتاب، التي خصص لهـا مقر ثابت بالمعرض لاستقبال الصناع من الشباب وتجميع بياناتهم وتقديمها لاحقًا للناشرين.



غرفة عمليات دائمة طوال أيام المعرض

وأوضح رئيس هيئة الكتاب أنه قررت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وإقامة غرفة عمليات دائمة للمعرض وخدمة دعم فني وخدمة عملاء Online على المنصة وكذلك تطبيق واتس آب، وتخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة والســاح لهم بالدخول بصحبة مرافق من جميع البوابات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها حرصًا على الصحة العامة، وبالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة في هـذا الشأن، كما تم تحديد حد أقصى للطاقة الاستيعابية لكل قاعة عرض من القاعات الخمس ومراعاة مسافات التباعد بين أجنحة العارضين.

استمرار مبادرة «ثقافتك كتابك» للعام الثانى

استثمارًا لنجاح مبادرة ثقافتك كتابك، التي تم إطلاقها الدورة الماضية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وجهت وزيرة الثقافة باستمرار المبادرة في الدورة 53 منه، والتي تضم مئات العناوين من دور النشر وقطاعات الوزارة، على ألا يتجاوز سعر الكتاب فيها (۲۰) عشرين جنيهًا، وذلك لحث المواطنين ورواد المعرض على اقتناء الكتب وتشجيعًا للقراءة والمعرفة التي هي أساس بناء الإنسان وتوسيع مداركه.