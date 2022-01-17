الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مصنع لتصنيع مخدر الفودو يديره مسجل خطر بالسلام

مخدر الفودو
مخدر الفودو

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الإثنين، من ضبط مصنع لتصنيع مخدر الفودو يديره مسجل خطر بمنطقة مدينة السلام بمحافظة القاهرة. 

وتعود الواقعة عندما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان "له معلومات جنائية" حال تواجده بالشقة محل سكنه، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الفودو وزنت 2,200 كيلو  جرام - عدد 9 أمبول من المادة المستخدمة فى تصنيع مخدر الفودو - كمية من الأدوات المستخدمة فى تصنيع مخدر الفودو - مبلغ مالى- وسلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الفودو المخدر والإتجار به والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطه الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة مصنع مخدر الفودو السلام مسجل خطر إدارة مكافحة المخدرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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