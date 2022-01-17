ضبط مصنع لتصنيع مخدر الفودو يديره مسجل خطر بالسلام

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الإثنين، من ضبط مصنع لتصنيع مخدر الفودو يديره مسجل خطر بمنطقة مدينة السلام بمحافظة القاهرة.

وتعود الواقعة عندما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان "له معلومات جنائية" حال تواجده بالشقة محل سكنه، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الفودو وزنت 2,200 كيلو جرام - عدد 9 أمبول من المادة المستخدمة فى تصنيع مخدر الفودو - كمية من الأدوات المستخدمة فى تصنيع مخدر الفودو - مبلغ مالى- وسلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الفودو المخدر والإتجار به والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطه الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.