الإثنين 17 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مصنع عقاقير طبية دون ترخيص بالنزهة

ضبط مصنع عقاقير
ضبط مصنع عقاقير

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بإدارة مصنع عقاقير طبية ومستحضرات تجميل دون ترخيص، واستخدام خامات مجهولة المصدر بالنزهة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول "له معلومات جنائية"، بإدارة محل "دون ترخيص" كائن بدائرة القسم، واستغلاله فى تصنيع وتعبئة العقاقير الطبية ومستحضرات التجميل باستخدام خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المحل  المشار إليه وضبطه حال تواجده بصحبة آخرين "أحدهما شقيقه".. وعُثر بداخل المصنع على كمية كبيرة من المواد الكيميائية المستخدمة فى صناعة العقاقير الطبية ومستحضرات التجميل مختلفة الأنواع، وكذا الأدوات المستخدمة فى تصنيعها- عدد 10,000 عبوة بلاستيكية فارغة مجهزة للتعبئة- 10,000 ملصق، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة مليون جنيه.

وبمواجهتهم اعترفوا بإدارة المصنع دون ترخيص واستغلاله فى تصنيع مستحضرات التجميل والعقاقير الطبية مجهولة المصدر، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة عقاقير طبية مستحضرات تجميل النزهة قسم شرطة النزهة

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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