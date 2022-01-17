الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

قبل الامتحان غدا.. ننشر 5 امتحانات للغة الإنجليزية لـ «4 ابتدائي»

امتحانات
امتحانات

يخوض طلاب الصف الرابع الابتدائي غدًا امتحان اللغة الإنجليزية، ويبحث العديد من الطلاب عن الاسئلة المتوقعة أو الامتحانات المتوقعة عقدها غدًا الثلاثاء، وفي هذا السياق تنشر "لدستور" 5 امتحانات متوقعة للغة الانجليزية للصف الرابع الابتدائي.

وكشفت مصادر بالوزارة أنه فور الانتهاء من أول امتحان، سوف تبدأ الوزارة في إرسال نماذج الإجابة إلى المدارس كي تتم عملية التصحيح داخل المدرسة أول بأول.

وأكدت مصادر بغرفة عمليات التعليم فى تصريحات  لـ "الدستور" أن امتحان مادة اللغة الإنجليزية غدًا، لا يحمل أي أسئلة غير مباشرة، وأن الأسئلة جميعها مباشرة ولكنها تحتاج إلى التفكير وتطبيق المهارات التي تدرب عليها الطالب خلال دراسته لمنهج الصف الرابع الابتدائي الجديد.

و أشارت المصادر أنه توجد عقوبات صارمة لكل من يفكر في تسريب الأسئلة الخاصة بالصف الرابع الابتدائي، وأن الوزارة سوف تعمل على كشفه وكشف مكانه وحينها سيتم إحالة المدرسة بأكملها للتحقيق.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت أنها انتهت الوزارة من  توزيع الأسئلة على المديريات التعليمية، وذلك من خلال توزيع بنوك أسئلة على كل إدارة تعليمية وكل بنك يوجد من 200 إلى 300 سؤال في كل مادة ليتم الاختيار أثناء الامتحان ويكون الامتحان مختلفا من مدرسة إلى الثانية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي وهو كالتالي:

السبت 15 يناير:

امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعتَين ونصف الساعة.

التربية الدينية لمدة ساعة ونصف الساعة.

- الأحد 16 يناير:

مادة العلوم لمدة ساعة ونصف الساعة.

المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف الساعة.

- الإثنين 17 يناير:

مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف الساعة.

مادة ICT لمدة ساعة ونصف الساعة.

- الثلاثاء 18 يناير:

امتحان لغة إنجليزية لمدة ساعة ونصف الساعة.

- الخميس 20 يناير:

امتحان الرياضيات لمدة ساعة ونصف الساعة. 

الثلاثاء امتحانات انجليزي وزارة طلاب التعليم الفنى اللغة العربية المديريات التعليمية وزارة التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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