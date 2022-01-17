الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يكثف جهوده لتحديد المتهمين بسرقة الإعلامي خالد الغندور على «الدائري»

خالد الغندور
خالد الغندور

تكثف أجهزة الأمن جهودها، لسرعة تحديد هوية المتهمين بسرقة هاتف محمول الإعلامي خالد الغندور أثناء سيره على  الطريق الدائري بالمعادي.

ويعكف رجال المباحث على تفريغ كاميرات المراقبة في محاولة لكشف هوية الجناة، اللذين لاذا بالهرب عقب ارتكابها واقعة السرقة، حيث استغلا انشغال الإعلامي بتصفح الهاتف وسير حركة المرور ببطء أعلى الدائري ليقوم أحد المتهمين بخطف الهاتف ويهرب في الاتجاه المعاكس مستقلا دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بصحبة آخر.

وكان الإعلامي خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق قد أعلن من خلال فيديو بثه عبر صفحته الشخصية  على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك " تفاصيل الواقعة مساء الأحد.

وقال "الغندور" أنه في أثناء سيره بسيارته أعلى الطريق الدائري قادما من المعادي، غافله شخص يستقل دراجة نارية، واستولى على هاتف محمول ماركة "آيفون" مستغلا توقف حالة المرور.

 و أوضح أنه حاول خالد الغندور اللحاق بالمتهم لكنه لاذ بالفرار، فتوجه إلى أقرب قسم شرطة لتحرير محضر بالواقعة والإدلاء وصف تقريبي لمرتكب الواقعة. 

المتهمين الإعلامي خالد الغندور سرقة خالد الغندور دائري المعادي الدائري

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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