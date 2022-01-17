عمر خيرت يكشف لـ«الدستور» حقيقة إصابته بفيروس كورونا وسبب إلغاء حفليه بالأوبرا

تصدر الموسيقار العالمي عمر خيرت، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، إذ زعم البعض أنّ الأخير أصيب بفيروس كورونا، خاصة بعد الغاء حفليه الذى كان من المقرر إقامتها يومى الأحد و الإثنين 23 و 24 يناير الجاري، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

من جهته، كشف «خيرت»، لـ«الدستور»، حقيقة إصابته بفيروس كورونا، في ضوء طمأنة الجمهور بشأن حالته الصحية، وأوضح أنّه بصحة جيدة ولم يُصب بأي مكروه، نافيا جملة وتفصيلا ما نشر على المواقع خلال الساعات القليلة الماضية قائلا: «أنا الحمد لله بخير وصحتى زي الفل، والكلام المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد شائعات وأكاذيب».

وبسؤاله عن السبب الحقيقي وراء إلغاء حفليه بالأوبرا؛ قال «خيرت» فى تصريحاته لـ«الدستور»: كل ما في الأمر أن هناك 3 أفراد من فرقة الأوركسترا الخاص بى تم إصابتهم بفيروس كورونا، وهم الآن حالتهم مستقرة ويخضعون البروتوكول العلاج والعزل المنزلى واتمنى لهم الشفاء العاجل؛ مضيفا: اكتشفنا ذلك فور عودتنا من الحفل الذي أقيم مساء الجمعة الماضي، على خشبة مسرح قاعة مارايا الكبرى بمدينة العلا بالمملكة العربية السعودية؛ وانا شخصيا خضعت لإجراء مسحة طبية، والحمد لله جاءت النتيجة سلبية.

وكانت إدارة الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، قد أعلنت قبل ساعات، إلغاء حفلي الموسيقار العالمي عمر خيرت، والتي كان من المقرر إقامتهما يومي 23 و24 يناير الجاري، على المسرح الكبير، وذلك من خلال منشور رسمي تم طرحه عبر الصفحة الرسمية لأخبار دار الأوبرا المصرية.

ـ كيفية إعادة قيمة تذاكر الحفل للجمهور

أما بخصوص التذاكر المباعة، أكدت إدارة الأوبرا، انه سيتم إعادة قيمتها فى الحسابات الرسمية للجمهور، وجاءت فى المنشور كالتالى: "بالنسبة للتذاكر التي تم شراؤها من فوري كاش سوف تصل لكم رسالة من شركة فوري على الموبايل للتوجه إلي أقرب منفذ فوري لاسترداد قيمة التذاكر، أما التذاكر التي تم شراؤها أونلاين بكارت الائتمان فسوف يتم اضافة المبلغ على الحساب البنكي الخاص بكم في خلال ٣ أسابيع أو شهر...شكرًا لتفهمكم".

يذكر أن حفل الموسيقار عمر خيرت الذي اقيم، بالسعودية مساء الجمعة، رفع المسرح لافتة "كامل العدد"، وقدم «خيرت» خلاله قطعة موسيقية جديدة مستوحاة من التراث السعودي، إضافة إلى برنامج مميز ضم باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفني العريق، وبالترتيب هي: «هي دي الحياة»، «في هويد الليل»، «رابسودية عربية»، «فيها حاجة حلوة»، «امتى الزمان يسمح يا جميل»، «أندلسية»، «إعدام ميت»، «الخواجة عبد القادر»، «جيران الهنا»، «النوم في العسل»، «صابر يا عم صابر»، «مافيا»، «عارفة»، «عم أحمد»، «البخيل وأنا»، و100 سنة سينما.

عمر خيرت والمايسترو ناير ناجي فى كواليس حفل السعودية

وأقيم الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي.