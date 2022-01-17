تراجع جديد فى سعر اليورو اليوم الإثنين فى البنوك المصرية

سجل سعر اليورو للبيع والشراء تراجع جديد لدى معظم البنوك المصرية فى مستهل تعاملاتها اليوم الاثنين أمام الجنيه المصرى، وذلك تزامنًا مع استقرار أسعار معظم العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية مع بداية الأسبوع الجارى.



سعر اليورو الاثنين 17-1-2022

تراوح شراء سعر اليورو بين 17.826 جنيه - 17.874 جنيه بينما تراوح سعر البيع بين 17.992 – 18.096 جنيه، حيث هبط سعر اليورو لدى بنك الإسكندرية من 17.884 جنيه لـ 17.826 جنيه للشراء، بينما ارتفع من 18.089 جنيه لـ 18.096 للبيع، وهبط سعر اليورو لدى البنك التجارى الدولى من 17.9088 جنيه لـ 17.8508 جنيه للشراء، بينما ارتفع من 18.083 جنيه لـ 18.0956 جنيه للبيع.



وتراجع سعر اليورو لدى البنك المركزى المصرى من 17.946 جنيه لـ 17.8743 جنيه للشراء ومن 18.0647 جنيه لـ 17.9922 جنيه للبيع، فيما استقر سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر عند 17.828 جنيه للشراء و18.0727 جنيه للبيع، كما استقر سعر اليورو "تحويل" عند 17.8280 جنيه للشراء، و18.07266 جنيه للبيع.



كما تراجع سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلى من 17.8359 جنيه لـ 17.828 جنيه للشراء، واستقر عند 18.0727 جنيه للبيع، كذلك تراجع سعر اليورو "تحويل" من 17.8359جنيه لـ17.829 جنيه للشراء، واستقر عند 18.0727 جنيه للبيع.



كانت دول القارة الأوروبية قد شهدت ارتفاع ملحوظ فى معدلات الإصابة بفيروس كورونا ومتحور أوميكرون، بعد أن سجلت 27 مليون إصابة خلال الاسبوع الماضى، تزامنًا مع تحذيرات أطلقتها منظمة الصحة العالمية تتوقع خلالها إصابة نصف سكان أوروبا بمتحور كورونا الجديد أوميكرون وسلالة دلتا، فى ظل انتشاره السريع بين البشر.



وتشهد عدد من دول أوروبا احتجاجات شعبية ضد خطط الحكومة لتقديم لقاحات مضادة لكوفيد-19 إلزامية للجميع وفرض قيود جديدة مع ارتفاع معدلات انتشار الفيروس.