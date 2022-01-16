الإثنين 17 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تأمر بتشريح جثة ربة منزل اختنقت بالغاز فى البحيرة

النيابة العامة
النيابة العامة

أمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح ربة منزل لقيت مصرعها أسباب الوفاة، نتيجة تشغيل الزوج لماكينة تفريغ الدواجن، والتي تسببت أيضًا في إصابة زوجها وأبنائها الثلاثة باختناق، نتيجة استنشاق ثاني أكسيد الكربون، في عزبة قليون بمركز كفر الدوار بنطاق محافظة البحيرة.

وانتقل رجال الأمن لمكان الحادث، وقد أخطرت نيابة مركز كفر الدوار التى باشرت التحقيق، وأمرت الجثة وبيان والأداة المستخدمة في الواقعة.

وتلقى مأمور مركز شرطة كفر الدوار بلاغا من مستشفى خاص بكفر الدوار بوصول أسرة كاملة مكونة من 5 أشخاص مصابين بحالة اختناق إثر استنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون ووفاة إحداهما متأثرة بإصابتها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع المستشفى وتبين لمأمور مركز شرطة كفر الدوار وفاة “روز س م٣٦ سنة”، ربة منزل وإصابة زوجها "مجدى م ع، ٣٧ سنة"، عامل زراعى وأبنائهم الثلاثة وهم “محمد ٧ سنوات” و"إيمان ٥ سنوات" و"آيات ٦ سنوات" مقيمين بعزبة قليون التابعة لمنشية عامر بدائرة مركز كفر الدوار.

وتبين إصابتهم باختناق إثر نقص نسبة الأكسجين فى الدم نتيجة استنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون وتم نقل الأطفال الثلاثة فى حالة إعياء شديدة إلى المستشفى الجامعى في الإسكندرية.

الطب الشرعي ثاني أكسيد الكربون النيابة العامة مستشفى خاص محافظة البحيرة المجني عليهم أسرة كاملة

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