الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تصرح بدفن جثة طفل دهسته سيارة فى مركز الصف

جثة طفل
جثة طفل

أصدرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، مساء اليوم الأحد، قرارًا بدفن جثة طفل لقي مصرعه جراء اصطدام سيارة نقل بجسده بجزيرة السلام بدائرة مركز شرطة الصف.

وكانت قد ألقت أجهزة الأمن القبض على السائق المتسببة في الحادث، للتحقيق معه، وطالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الحادث وكذلك استدعاء أسرة الطفل لسماع أقوالهم حول الواقعة.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة الصف، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بجزيرة السلام بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف.

وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل بطفل مما تسبب في مصرعه وتم نقل جثمان الطفل المتوفى إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

جنوب الجيزة مركز الصف سيارة نقل مركز شرطة القبض على الأجهزة الأمنية السيارة المتسببة فى الحادث دهس طفل في الصف

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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