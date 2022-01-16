السند الحقيقي «حياة كريمة».. أرملة الخانكة:« أنقذتني من الجوع أنا وولادي»

إنجازات المبادرة الرئاسية

فوق أسطح إحدى العقارات بحي الخانكة، وداخل غرفة بسيطة، تعيش الأرملة الستينية، هند صابر، برفقة والدها وأولادها الثلاث، فمعاشها البسيط لا يكف إلاا لتوفير احتياجاتهم البسيطة.

قالت "هند"، إنها كانت تعاني من تردي الوضع المادي لأسرتها، مما صعب عليها مهمة تلبية احتياجاتهم علاوة على عدم قدرتها على تحمل أعباء الدراسة، وقالت لـ«الدستور»:"معاشي البسيطة لم يكن يلبى إلا احتياجاتنا الأساسية من مأكل، وملبس، ومسكن".

وتابعت أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ساعدتها على كافة الأصعدة، فمنذ اللحظة الأولى التي توافد عليها بعض أعضاء فرق البحث الميداني التابعة للمبادرة، قاموا بتوفير المواد الغذائية والمؤن التي تكفيها لشهر كامل.

وأضافت أنهم قاموا بدراسة حالتها الاجتماعية وأخبروها أنهم سيكررون الزيارة في أسرع وقت، ولم تمض سوى أيام قليلة حتى عاد فريق حياة كريمة وأخبروها بالحصول على ترخيص كشك؛ حتى يوفر لها وأبنائها معيشة كريمة.

وتابعت: اصطحبوني في اليوم التالي إلى مبنى الحي وقدموا على طلب ترخيص كشك مواد غذائية، معلقًة:" الحي استقبلها بصدر رحب، ووعدوها بالاستجابة في أسرع وقت ممكن".



وأضافت هند أنها بعد أقل من شهرين تم الاستجابة لطلبها ولم يتركها فريق المبادرة بل وفروا لها كل الاحتياجات الأساسية لفتح الكشك.

وأعربت المرأة الستينية عن امتنانها لأعضاء فريق «حياة كريمة» ووجهت رسالة شكر وعرفان بالجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي على دوره الكبير في رعاية أبنائه.