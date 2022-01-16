إصابة مواطن برصاص مجهولين فى قرية أولاد سرور بقنا

فتح مجهولون النار على مواطن بجوار مدخل قرية أولاد سرور بقنا، ما أدى لإصابته ونقله إلى المستشفى وتجري أجهزة البحث جهودًا لكشف غموض الواقعة.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة شخص بطلق ناري بجوار مدخل قرية أولاد سرور بقنا، وعلي الفور دفع مرفق إسعاف قنا بسيارة لنقل المصاب، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصاب إلى المستشفى.

وأصيب شخصان، في حادث انقلاب موتوسيكل أمام بوابة قرية المخادمة بقنا على الطريق "مصر ـ أسوان" الزراعي.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة شخصين إثر انقلاب موتوسيكل على طريق بوابة قرية المخادمة بقنا، وتم نقلهم عن طريق مرفق إسعاف قنا إلى مستشفي قنا الجامعي.