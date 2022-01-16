من «Mon Chéri» لـ«الوقت الحلو».. سميرة سعيد تتألق بنيولوك الشعر البينك

كالعادة تتألق الديفا سميرة سعيد في ظهورها الجديد من خلال مشاركتها جمهورها أغنيتها الجديدة، إذ اعتادت على تقديم نوع من الفن المختلف المليء بالمرح والسعادة، وتعمل على جذب مشاهدين بكل ماتطرحه من عمل به استايل مختلف عن غيرها من الفنانين.

أغنية الوقت الحلو

قدمت الديفا سميرة سعيد، أغنيتها «الوقت الحلو»، من خلال مشاركة متابعيها وجمهورها بجلسة تصويرها الخاصة من خلال موقع «إنستجرام» موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة والسوشيال ميديا، والتي طرحتها مؤخرًا، لمتابعيها، كما أنها حرصت على مشاركة جمهورها الجلسة الكاملة للأغنية التي ظهرت فيها وهي ترتدي ثياب بيضاء، وشعرها لونه بينك، من خلال حسابها الشخصي بموقع «إنستجرام».

تفاعل الملايين من محبين الديفا على صورها وشعرها البينك

حيث أنها لقت تفاعلا كبيرا من خلال جمهورها ومحبيها، بعدما قامت بنشر صورها الجديدة المليء بالنشاط والحيوية والتألق.

يذكر أن الأغنية الجديدة للديفا سميرة سعيد «الوقت الحلو» من كلمات محمد القاياتي، ومن ألحان محمد حمزة وتوزيع هاني يعقوب، وميكس وماستر أمير محروس، ومن إخراج نضال هاني، ومن إنتاج سميرة سعيد، حيث تحتوي أغنية الوقت الحلو على بعض الكلمات التالية:

الوقت الحلو.. بيطلب لمة ناس حلوين



والناس الحلوة بتشحن.. لما نكون فاصلين



والكلمة الحلوة.. في وقتها بتنور وتبان

والقعدة معاك.. خلتني أعرف معنى الروقان

آخر أعمال الديفا

ومن الجدير بالذكر أن الديفا سميرة سعيد طرحت من قبل أغنية "بحب معاك" من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقى أحمد حسام.

بالإضافة إلى أن آخر أعمال الديفا أغنية "متاهة" التي تتكون من كلمات شادى نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هانى ربيع، وأغنية "الساعة اتنين بالليل" كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، "Mon Chéri"، كلمات محمد القاياتى، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، ميكس وماستر خالد عز.