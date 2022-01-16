الأحد 16 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

ما هى السنن والنوافل بعد الصلاة؟ مستشار المفتي يجيب

الصلاة
الصلاة

من الأسئلة الشائعة التي حظيت باهتمام كبير من جانب المسلمين المتعلقة خلال الفترة الخاصة ما يخص فريضة الصلاة، خاصة في فصل الشتاء، فهناك أحكام خاصة بالصلاة خلال هذا الفصل.

واستقبل الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية، الكثير من الفتاوى التي تخص الصلاة، فقد ورد سؤال من مواطن يقول: أسمع كثيرًا عن السنن والنوافل وليس لديَّ أدنى فكرة عنها، فرجاءً التوضيح مع الشرح؟

ورد قائلاً إن هناك فرقًا بين السنن الرواتب والنوافل، وهو ناتج عن تقسيم صلاة التطوع إلى مُطلَقة أو مُقيَّدة:
فالمقيَّدة، هي المعروفة بالسنن الرواتب، وهي قسمان، مؤكَّدة وغير مؤكَّدة، أما المؤكدة فهي التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أغلب أحيانه، وهي الواردة في حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: " مَن صلَّى في يومٍ وليلةٍ ثنتي عشرة ركعة بُني له بيت في الجنة: أربعًا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر".

يضاف إليها قيام الليل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : "أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل".

وتابع: أما غير المؤكدة فهي التي لم يواظب النبي  صلى الله عليه وآله وسلم عليها بنفس الدرجة التي واظب عليها في المؤكدة، كالأربع ركعات التي قبل العصر، وهي الواردة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "رحم اللَّه امرأً صلَّى قبل العصر أربعًا".

وأكمل: وكذلك الركعتان اللتان قبل المغرب وقبل العشاء، لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "بين كل أذانين صلاة".

أوضح مستشار المفتى أن مما يميز السنن عن النوافل هي فعلها مع الصلاة قبلها أو بعدها مع مواظبة النبي (ص) عليها في أغلب أحيانه.

الصلاة مستشار المفتي الدكتور مجدى عاشو السنن الرواتب صلاة النوافل صلاة السنن الرواتب

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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