«الزراعة» تنفذ 645 ندوة إرشادية لتشجيع المزارعين والمربين

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بتنفيذ دورات تدريبية لتشجيع المربين إنتاج الألبان، في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير مراكز تجميع الألبان.

وقامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتنفيذ سلسلة من الندوات الإرشادية حول مراكز تجميع الألبان

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة انه تم تكليف إدارات الإرشاد بمديرية الطب البيطري بالمحافظات بعقد الندوات الإرشادية والتوعية بأهمية مراكز تجميع الألبان وتوضيح مردودها الاقتصادي والاجتماعي على صغار المربين والفلاحين حيث تم تنظيم 645 ندوة خلال شهر ديسمبر الماضي في 144 مركزا بجميع محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن الندوات تناولت أهمية توفير الألبان للمواطنين بجودة عالية ذات مواصفات صحية قياسية وكذلك دور مراكز تجميع الألبان في تحسين الدخل لصغار المربين ومنتجي الألبان.

وأضاف محمود، أنه في إطار توجيهات وزير الزراعة تتناول الندوات أيضا أهمية توفير الألبان بجودة عالية ذات مواصفات قياسية حيث يتم تعريف المربين بالتعامل مع الحيوان قبل عملية الحلب مثل غسل الضرع وتجفيفه وكذلك ضرورة اهتمام المربين بالحاله الصحية والقيام بالتغذية السليمة والالتزام وبرامج التحصين والاختبارات الدورية مثل السل والبروسيلا وتعريف المربين بأن التعامل مع مراكز تجميع الالبان سيحسن من الدخل المربين لما يمثل لهم سوقا متوازنة.

والجدير بالذكر أن وزارة الزراعة تقوم حاليا بتطوير 826 مركزا لتجميع الألبان حيث تم بالفعل الانتهاء من تطوير (160) مركز بإجمالي 347 مليون جنيه بفائدة ميسرة 5% ‏كما تتحمل الدولة تكاليف شهادة الاعتماد الدولي طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي من أجل دعم صناعة الألبان وفتح آفاق جديدة لها من أجل التصدير.