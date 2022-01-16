الأحد 16 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 24 مخالفة فى حملات تموينية مفاجئة في الحمام ومرسى مطروح

حملات تموينية
حملات تموينية

ترأس المحاسب حسن كمال الشيباني، مدير التموين بمطروح، حملة تموينية مفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والأنشطة التموينية من مخابز بلدية ومستودعات دقيق ومحطات خدمة وتموين سيارات ومستودعات بوتاجاز بمدينة مرسى مطروح بحضور زكريا غنيم  مدير إدارة الرقابة بالمديرية والمفتشين وبالتنسيق مع قسم مباحث التموين.

IMG-20220116-WA0080
حملات تموينية

كما ترأس مدير تموين مطروح حملة تموينية أخرى بمدينة الحمام للمرور على الأنشطة التموينية والمحلات بمدينة الحمام.

IMG-20220116-WA0081
حملات تموينية

أسفرت الحملات عن ضبط 24 مخالفة متنوعة تضمنت “إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إنتاج خبز ناقص الوزن، عرض وبيع لحوم بدون غطاء، عدم نظافة أدوات العجن والرغيف المستخدمة في إنتاج الخبز، عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، عدم حمل شهادات صحية للمتعاملين في الأغذية، تصرف في جزء من حصة مخبز”، حيث تم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة  للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف. 

IMG-20220116-WA0082
حملات تموينية

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي  وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء  خالد شعيب  محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة والمرور الدوري على الأسواق ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية ومتابعة ما يتم عرضه للمواطنين من سلع وضبط المخالفات واتخاذ اللازم حيالها قانونا. 

IMG-20220116-WA0073
حملات تموينية
IMG-20220116-WA0072
حملات تموينية
IMG-20220116-WA0071
حملات تموينية
IMG-20220116-WA0074
حملات تموينية
IMG-20220116-WA0075
حملات تموينية
IMG-20220116-WA0076
حملات تموينية
IMG-20220116-WA0077
حملات تموينية
IMG-20220116-WA0078
حملات تموينية
IMG-20220116-WA0079
حملات تموينية
مباحث التموين محافظ مطروح أقسام الشرطة التجارة الداخلية حملات تموينية

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

عميد «معهد الكبد» بالمنوفية يدلي بشهادته في «وفاة وائل الإبراشي»

التفاصيل الكاملة لزيارة رئيس كوريا الجنوبية إلى مصر الخميس المقبل

دعوى قضائية تطالب ببطلان عقد «كيروش» مع منتخب مصر

«الملا»: 30 مليار جنيه استثمارات جديدة بشركات بترول القطاع العام

مصر تُبهر العالم بخطة تأمين منتدى شباب العالم طبيًا (فيديو)

8 قرارات من «التعليم» بشأن امتحانات الأول والثاني الثانوي (إنفوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

مُنتدى الشباب ... مبتدا مُجابهة الصعاب

د.أحمد الخميسى

جدتى الطيبة.. أجاثا كريستى

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

د. منى حلمى

مع التفاؤل لا بد أن نفهم ونتأمل ونتعلم لكى نتغير ونُغير

محمد محمود عمارة

الداعية المظلوم والإعلامى الظالم

حسين دعسة

التوقعات الاقتصادية فى العالم لعام 2022.. عام ينذر بالكوارث

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

صور

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا