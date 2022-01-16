ضبط 24 مخالفة فى حملات تموينية مفاجئة في الحمام ومرسى مطروح

ترأس المحاسب حسن كمال الشيباني، مدير التموين بمطروح، حملة تموينية مفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والأنشطة التموينية من مخابز بلدية ومستودعات دقيق ومحطات خدمة وتموين سيارات ومستودعات بوتاجاز بمدينة مرسى مطروح بحضور زكريا غنيم مدير إدارة الرقابة بالمديرية والمفتشين وبالتنسيق مع قسم مباحث التموين.

حملات تموينية

كما ترأس مدير تموين مطروح حملة تموينية أخرى بمدينة الحمام للمرور على الأنشطة التموينية والمحلات بمدينة الحمام.

حملات تموينية

أسفرت الحملات عن ضبط 24 مخالفة متنوعة تضمنت “إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إنتاج خبز ناقص الوزن، عرض وبيع لحوم بدون غطاء، عدم نظافة أدوات العجن والرغيف المستخدمة في إنتاج الخبز، عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، عدم حمل شهادات صحية للمتعاملين في الأغذية، تصرف في جزء من حصة مخبز”، حيث تم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

حملات تموينية

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة والمرور الدوري على الأسواق ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية ومتابعة ما يتم عرضه للمواطنين من سلع وضبط المخالفات واتخاذ اللازم حيالها قانونا.

حملات تموينية

حملات تموينية

حملات تموينية

حملات تموينية

حملات تموينية

حملات تموينية

حملات تموينية

حملات تموينية