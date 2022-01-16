نصائح من خبيرة تجميل للبشرة والشعر الصحي
تهتم كل فتاة بمظهرها الجمالي وأنوثتها، حتى تظهر بالشكل اللائق في المناسبات والاحتفالات، وحتى في أماكن العمل.
وتستعرض "الدستور" مجموعة من النصائح التي تقدمها خبيرة التجميل والموضة أمينة شلباية على صفحتها الخاصة على إنستجرام:
- التونر لم يكن منذ ظهوره مزيل ماكياج للوجه، ومن الخطأ استخدامه حول العين.
- من أكتر الحاجات اللي بتقطع الشعر، وبتقصفه استخدام فرشاة أو مشط السنون تكون مكسورة فيه، الفرشاة والمشط يتم تغييرهم باستمرار.
- عندما تعانين من تساقط الشعر لابد من استخدام شامبو ضد التساقط، هو ليس معالجًا، ولايمكن أن يوقف التساقط، ولكن تركيبته تكون خفيفة، حتى لايزيد التساقط.
- البقع التي تتواجد في الوجه نتيجة لآثار الحبوب، لو حافظتي على بشرتك من الشمس وقمتِ بعمل الروتين اليومي والأسبوعي، سيتحسن الموضوع لأن خلايا الجلد تتجدد.
- يجب ترطيب البشرة سواء بكريم نهار وبرايمر قبل استخدام مستحضرات التجميل، حتى لو مطابقة للون ونوعية بشرتكم.
- ألوان الفساتين مثل الأحمر والفوشيا والتركواز درجاتهم كثيرة، وتكونوا في حيرة من لون الحذاء، ابتعدي عن الأسود، واقتربي من الحذاء الذهبي والفضي، ستجدين ماتبحثين عنه.
- من المهم استخدام كريمات ضد التجاعيد، لايوجد كريم يخفي التجاعيد إنما يخففها، وينعم مظهرها، ويؤخر في ظهورها.
- إذا كان شعرك غير متسخ، من الأفضل عدم غسيله إلا مرة واحدة بالشامبو، حتى لايتسبب في تجفيف الشعر.
- عندما نغسل الوجه، ينبغي ترطيبه مباشرة، قبل إصابته بالأتربة، حتى لا تجف البشرة.
- من أكثر الأسباب التي تقوم بتوسيع المسام هو الجفاف، خاصة مع البشرة الدهنية، يجب الترطيب بمنتجات خالية من الدهن.
- في الكثير من الأوقات منتجات الشعر والبشرة تكون جيدة، لكن استخدامها الخطأ يقدم نتائج عكسية.
- حتى تحصلين على عطر لمدة أطول على أزيائك، رشيه على أماكن النبض خلف الأذن، وعند عروق اليد.
- الرقبة جزء مهم من البشرة، فأى شىء تستخدميه سواء كان كريم أو غسول أو ماسكات، لا بد من تطبيقها على هذا الجزء حتى لا يعجز.