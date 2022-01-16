نصائح من خبيرة تجميل للبشرة والشعر الصحي

تهتم كل فتاة بمظهرها الجمالي وأنوثتها، حتى تظهر بالشكل اللائق في المناسبات والاحتفالات، وحتى في أماكن العمل.

وتستعرض "الدستور" مجموعة من النصائح التي تقدمها خبيرة التجميل والموضة أمينة شلباية على صفحتها الخاصة على إنستجرام: