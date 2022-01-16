الأحد 16 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدير «تعليم الجيزة» يتابع سير الامتحانات بمدارس الدقي وبولاق الدكرور

مدير «تعليم الجيزة
مدير «تعليم الجيزة

تَفَقَّدَ أشرَف سَلُّومَة، وكِيلُ وزَارة التربيةِ والتعليم بالجيزة، لِجنة مَدرسة ناصر الابتدائية المُشتركة بإدارة الدُقِّي التعليمية، كان في استقباله لدى وصُوُلِهِ  عاطف إبراهيم مُديرُ عامِ إدارة الدقي التعليمية.

وتابعَ سلومة، اللجان، وأعمال الكنترولات، كما تحاوَرَ أولياءِ الأمور خارج أسوار اللجنة معه واطمأنوا على أبنائهم وعلى سيرِ العملية الامتحانيِّة.

بعدُها توجَّهَ مدير المديرية، إلى إدارة بولاق الدكرور التعليمية حيث تفقَّد لِجَان مدارس كُل من (الدكتور ثروت عكاشة الرسميِّة لُغات -الأحلام للتعليم الأساسي-عمرو عبدالجيِّد ف2 الابتدائية) التابعين لإدارة بولاق الدكرور التعليمية، كان في استقباله لدى وصُوُلِهِ الدكتور محمود خطَّاب مدير عام إدارة بولاق الدكرور التعليمية.

;;p
مدير «تعليم الجيزة

وقد أدَّىٰ صَباحَ اليوم طُلَّابُ الصَفَّ الرابع الابتدائي امتحان تَقييم مَادتي العُلوم والمَهَارات المِهنيِّة، كما أدَّى طُلَّاب الصف الثاني الإعدادي امتحان مَادتي العُلوم والتربية الفنيِّة، والصف الثاني الثانوي العام المواد التي لا تُضاف للمجموع.

كما أدَّىٰ طُلَّاب التعليم الفنيّ بتخصُّصَاتِهِ المُختلِفةُ (زِراعي–تُجاري–صِناعي– فُندُقي) امتحانات للترمِ الأوَّل.

;;
مدير «تعليم الجيزة

واطمئَنَ  وكيلُ الوزارةِ على أبنائِهِ الطلَّاب، مؤكدًا على تَوافرِ أجواءِ الرَاحَةِ والهدُوء بلجانِ الإمتحانات، والتِزامِ كافَةِ المُشاركينَ في العمليِّة الإمتحانيِّة بالدِّقَةِ في العملِ والجَدِّ والجِدِّيَة.

وشدَّدَ على تذليلِ جَميع العُقَبات وحَلِّ كَافةِ المَشَاكِل التي قد تُواجِهُ الطلَّاب أو تؤثِّرُ على سَيرِ الامتحانات، وإبلاغ غُرفة العمليِّاتِ بديوان المديريِّة، لمتابعة سَير عمليِّةِ الإمتحان والتواصل المُستمِر مع مُديري الإدارات لحلِّ أي مشاكل قد تواجِهُ اللجان أو الطلَّاب.

ويؤدي غدًا الأثنين طُلَّاب الصَف الرَابِع الإبتدائي مَادتي الدراسات الاجتماعية وict، وطلُّاب الصَف الثاني الإعدَادي الجَبر والإحصاء.

وقد شدَّدَ على مُديري عُموم الإدارات بالمُرورِ اليوميّ لمُتابعةِ أعمال الإمتحانات، والتَنبيهِ على مُديري المَدارس بالتعقيمِ اليوميِّ للِجَان، ومَنعِ دخولِ المَحمول لأيِّ طَالبٍ، مع الالتزام بالإجراءاتِ الوِقائيِّة والاحترازيِّة الصَادرةُ عن وزارة الصحةِ والسكَّان.

امتحانات الابتدائية التربية والتعليم بالجيزة الرابع الأبتدائي كنترولات لثاني الثانوي التعليمى التعليمية الم شتركة بالجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

«تسونامي» يضرب سواحل اليابان على المحيط الهادئ

«وقف استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية».. الحكومة ترد

قناة السويس تقدم حوافز للخطوط الملاحية التي تراعي المعايير البيئية

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي وشروط التمويل العقاري الجديدة

التفاصيل الكاملة لزيارة رئيس كوريا الجنوبية إلى مصر الخميس المقبل

القبض على 18 تاجر مخدرات وضبط 11 سلاحا ناريا في طوخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

جدتى الطيبة.. أجاثا كريستى

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

د. منى حلمى

مع التفاؤل لا بد أن نفهم ونتأمل ونتعلم لكى نتغير ونُغير

محمد محمود عمارة

الداعية المظلوم والإعلامى الظالم

حسين دعسة

التوقعات الاقتصادية فى العالم لعام 2022.. عام ينذر بالكوارث

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

سمر عادل

هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

صور

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا