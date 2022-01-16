«الحدث»: مقتل قيادات حوثية خلال معارك مع الجيش اليمني في مأرب

أفادت قناة "العربية الحدث" بمقتل قيادات ميدانية في ميليشيا الحوثي خلال مواجهات مع الجيش اليمني في الجوبة بمحافظة مأرب.

ونقلت القناة عن مصادر بالجيش اليمني، اليوم الأحد، أن قوات الجيش الوطني مدعومة بالمقاومة الشعبية استطاعت محاصرة ميليشيا الحوثي في مواقع تبة الفليحة ومعسكر أم الريش.

وأضافت المصادر، أن عناصر الميلشيات الحوثية استطاعت الفرار من بعض مواقعها في البلق الشرقي هروبا من الحصار الشامل الذي فرضه الجيش الوطني .

فيما سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة على معظم أجزاء "جبل الشرقي" في محافظة مأرب، مع فرار الكثير من العناصر الحوثية التي كانت تتمركز فوق الجبل، وتمت محاصرتها بصورة كاملة من المحور الرملي؛ حيث دارت اشتباكات في منطقة "اللجمة" على أطراف "البلق".

وأعلن الجيش الوطني وألوية العمالقة- في بيان أوردته قناة اليمن الإخبارية،- عن اقتراب الانتهاء من تحرير مديرية الحريب وقرية جوبة التابعتين لمحافظة مأرب، موضحا أن قوات الجيش والمقاومة أطبقت حصارها بالكامل على ميليشيات الحوثي جنوب المحافظة.

وأضاف البيان أن طائرات التحالف ساندت تلك المعارك، مستهدفة عدة شاحنات عسكرية تتبع الميليشيا كانت في طريقها لتقديم تعزيزات للعناصر الحوثية.