تحرير 2627 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت عن تحرير 2627 مخالفة مرورية، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.



وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية وبقيادة اللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية.

وأسفرت الحملة التى قادها العقيد رامي سعد رئيس مباحث المرور بالقليوبية، عن ضبط 2627 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 1240 انتظارًا خاطئًا للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و719 مخالفة متنوعة، وضبط 73 سائقًا يقودون بدون رخصة قيادة، و66 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من تحرير 30 مخالفة لقائدى دراجات بدون رخص قيادة، وحجز 18 دراجة غير مرخصة، وتحرير 29 مخالفة ملصقات، و452 تصالحًا فوريًا، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريًا 45200 جنيه.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 22 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 18 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2450 جنيهًا مصالحات.