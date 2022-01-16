الأحد 16 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: نقل وحدة التدريب المتنقلة لقرية المنشية البحرية بالإسكندرية

وحدات التدريب المتنقلة
وحدات التدريب المتنقلة

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إنه تم نقل وحدة التدريب المتنقلة من قرية حوض 10 بمنطقة المنتزة إلى قرية المنشية البحرية بمحافظة الإسكندرية.

جاء ذلك خلال متابعته سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني بالمحافظات والتدريب بالوحدات المتنقلة، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه يتم نقل هذه الوحدات كل 3 أشهر من قرية إلى أخرى على مستوى الـ27 محافظة، وذلك ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع المحافظات؛ بهدف الوصول لكل الشباب بكل محافظة بمحل إقامتهم، وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

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وحدات التدريب المتنقلة 

من جهته، قال ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، إن الوحدة بدأت التدريب مجانا علي مهنة التفصيل والخياطة، والكهرباء والسباكة، لتأهيل المتدربين والمتدربات علي المهن المطلوبة لسوق العمل، وذلك في إطار خطة الوزارة لرسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهني ووضع النظم التي تكفل تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ، ومراجعة الخطط والبرامج المنفذة لهذه الخطة التي تعمل على إعداد قوى عاملة مؤهلة على المهن المطلوبة لسوق العمل لخفض معدلات البطالة.

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وحدات التدريب المتنقلة 

وقال مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية،  إن الوحدة المتنقلة شهدت نجاحا في عملية التدريب  قبل نقلها من قرية حوض 10 علي مهنة التفصيل والخياطة،ومن المتوقع أن يشهد التدريب بقرية المنشية البحرية نجاحا كبيرا نظرا للسمعة التدريبية الواسعة التي حققتها الوحدة .

وقد تعاون في نقل وحدة التدريب المتنقلة  النائب بمجلس النواب الدكتور محمد الحمامي، بحضور ايفيت مدير إدارة التدريب. 

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