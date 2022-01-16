إزالة 253 تعديًا على المجاري المائية في 9 محافظات

تنفذ وزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية لصيانة المجارى المائية بالمحافظات، حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، وإحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على منافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، وذلك ضمن الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة.

وشنت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، الأحد، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات، تضمنت إزالة 253 حالة تعد فى نطاق محافظات "قنا - المنيا - الدقهلية - البحيرة - القليوبية - الشرقية - الغربية - كفر الشيخ- الأقصر"، وذلك ضمن الموجة الثامنة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.

من جانبه، أشار المهندس سامي الشابوري، رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، إلى استمرار حملات الإزالة المكبرة لكافة أنواع وأحجام التعديات والمخالفات على مجرى النيل والرياحات والمجاري المائية بجمبع المحافظات، لافتًا إلى أنها تستهدف الحفاظ على الموارد المائية المتاحة وحسن استغلالها في ظل زيادة الاحتياجات المائية حاليًا.

وقال رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية لـ"الدستور"، إن هناك تشديد على التصدى لكافة أنواع المخالفات، وايضا القاء القمامة ومخلفات البناء مثل الطوب، ومظاهر التلوث المختلفة التى تلقى في النيل والمجارى المائية، مما يعيق وصول المياه إلى الأراضي الزراعية خلال فترات الرى للمحاصيل الزراعية وأزمة وصولها إلى نهايات الترع.