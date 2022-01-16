تقرير صينى يبرز إطلاق الملتقى الأول لجمال الحصان العربي المصري في الشرقية

سلطت وكالة "شينخوا" الصينية الضوء على إطلاق النسخة الأولى لمهرجان "جمال الحصان العربي المصري"- أول مسابقة جمال للخيول العربية المصرية، الذي أقيم أمس السبت بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، بمشاركة 60 خيلًا عربيًا مصريًا من حوالي 25 مزرعة خيول من محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية.

ووصفت الوكالة المهرجان بأنه حدث كبير وواعد، يروج للخيول العربية المصرية الأصيلة التى ستحق أن تسود في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أنه من شأنه أن يجذب المستثمرين إلى هذا المجال.

وأقيمت فعاليات المهرجان، الذي استمر ليوم واحد، تحت عنوان "الملتقى الأول لجمال الحصان العربي المصري"، والذي أطلقته الجمعية التعاونية لتنمية وتربية الخيول العربية الأصيلة بالشرقية، بالتعاون مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان، تحت عنوان "متجمعين في الشرقية".

وأشارت الوكالة إلى أن من بين الضيوف دبلوماسيون مصريون وأجانب وبرلمانيون ورجال أعمال وغيرهم من المحبين والمهتمين بالخيل.

توصيل الخيول العربية المصرية إلى الصين .

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية المصرية لمربي الخيول العربية الأصيلة المهندس حمدي عاصي، لوكالة أنباء "شينخوا" "لقد دعونا الجمهور ومربي الخيول ومستثمري العاشر من رمضان للترويج لتجارة وتربية الخيل لدى الشعب المصري"، مضيفا أن الحدث يسعى إلى لفت أنظار المستثمرين المصريين إلى هذا المجال.

وتابع عاصي أن "أحد أهدافنا أيضا هو توصيل الخيول العربية المصرية إلى الصين"، معربا عن أمله في التعاون مع الصين في هذا المجال، حيث أسست هذه الجمعية لتكون بمثابة قوة اقتصادية في مجال تصدير واستيراد الخيول العربية المصرية ومستلزمات تربيتها.

ولفتت إلى أن من بين المربين المشاركين سيدة تدعي داليا راضي، تمتلك مزرعة لتربية الخيول العربية الأصيلة بمحافظة الجيزة أسستها منذ حوالي 15 عاما بدافع حبها للخيول الذي ورثته عن والدها.

الحصان العربي مشهور بكونه أصيلا

وقالت داليا في حديث لـ "شينخوا" إن "الحصان العربي مشهور بكونه أصيلا وخاليا من التهجين، لذلك فإن صفاته متأصلة فيه، ومنها سرعته الهائلة وجمال شكله وحركته وولاؤه لمدربه"، مشيرة إلى أن معظم سباقات الخيول في العالم بها سلالات عربية.

من جهته، قال عبودة محمد مدير المزرعة، "أرى أن الحدث جيد جدا ومنظم بشكل كبير، ويساهم في تعريف الناس بالخيول العربية المصرية الأصيلة وأهميتها وكيفية الحفاظ على سلالاتها وتطويرها"، متوقعا أن يزداد المهرجان شعبية وحجما في الدورات القادمة.