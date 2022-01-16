وزارة الحج السعودية تصدر 47 ألف تصريح لأداء العمرة

نشرت وزارة الحج والعمرة السعودية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" تقرير يوم السبت لإجمالى التصاريح التى صدرت لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوى، حيث بلغ إجمالى التصاريح لدخول المسجد الحرام نحو 22 مليونا و540ألفا و66 تصريحا لدخول مسجد الحرام.

ولفتت الوزارة إلى أن مجموع التصاريح اليوم لدخول مسجد الحرام كان 135 ألفًا 742 تصريحًا، منها 88 ألفا و575 مصلين، و47 ألفا و167 عمرة، موضحة أن المتوسط اليومي للصلاة في المسجد الحرام 76 ألفا 6830 مصليا و64 ألفا و192 معتمرا يوميا.

وأشارت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، إلى أن أعداد التصاريح التي تم إصدارها لدخول المسجد النبوي بلغت نحو 2 مليون و934 ألفا و552 تصريحا، لافتا إلى أن يوم السبت قد زار 17 آلاف و319 زائرا لقبر الرسول الكريم، كما قام 11 آلفًا و716 شخصا بالصلاة في الروضة الشريفة، بمجموع تصاريح وصلت 29 آلاف 35 تصريحا.

وأوضحت أن المتوسط اليومي للتصاريح اليومية في المسجد النبوي منها نحو 9 آلاف 266 تصريحًا لزيارة قبر الرسول الكريم، و9 آلاف و75 تصريحًا للصلاة في الروضة الشريفة.

كما أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن إطلاقها خدمة جديدة للمعتمرين وهى خدمة شراء تذاكر النقل للتحرك بين المناسك المقدسة، والتى تقدمها شركات النقل المؤهلة من جانب المملكة العربية السعودية والتى يمكن للمعتمر الشراء المباشر قبل وصوله إلى الأراضى السعودية أو عند الوصول وذلك عبر استخدام المعتمر لتطبيق اعتمرنا الذى خصصتة المملكة العربية السعودية لكى يحصل من خلاله على تصاريح دخول الحرم المكى الشريف أو المسجد النبوى، كما يحدد التطبيق المواعيد المتاحة لأداء العمرة وغيرها من المناسك المرتبطة برحلة العمرة.

ويمكن للمعتمر اختيار حجز الخدمة وخدمات النقل وموقف الحافلات والعدد الراغب به من تذاكر للحافلات للتنقل.