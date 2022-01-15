دعوى مستعجلة لمنع طبيب «الإبراشى» من مزاولة المهنة

أقام الدكتور سمير صبري، المحامي، بصفته وكيلًا عن سحر أحمد محمود عبده شراقي، أرملة الإعلامي وائل الإبراشي دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، ضد الطبيب شريف عباس لشطب عضويته بنقابة الأطباء، وغلق جميع المراكز الطبية الخاصة به.

جاء ذلك على سند من القول، إن الإعلامي الكبير وائل الإبراشي وقع ضحية جريمة بشعة اقترفها هذا الطبيب عاشق «الشو» الذي بلا قلب وبلا علم وبلا ضمير للأسف هذه هي القصة الدامية لخداع حدث وما زال يحدث كل يوم ولا بد من تدخل حاسم لإنقاذ طابور الضحايا الجدد الذين يقعون في مصيدة الإعلام الطبي والكباريهات الطبية التي أصبحت تخدع البسطاء والنخبة والغلابة والنجوم الجميع وقع ويقع في الفخ وما زالوا ينتظرون طوق النجاة.

وتابع صبري: «الطبيب خطط لاغتيال المرحوم وائل الإبراشي وأنه كان ملازمًا له في غرفة نومه في منزله ليل نهار، وكان يدخن بشراهة في ذات الحجرة بصورة لم يسبق لها مثيل، ولم يمتنع عن هذا التدخين، رغم أنه طبيب يعلم خطورة ما يقوم به، ومن جانب آخر يعلم الأثر الخطير المدمر الذي سيتركه هذا التدخين بهذه الكمية داخل غرفة مغلقة بجوار المريض، غير أنه قام الطبيب بإعطاء «الإبراشي» عقار سوفالدي، والذي يعالج مرضى فيروس سي، وهو ما أقر به الطبيب في مداخلة هاتفية بأحد البرامج، ما أدى إلى تدهور الحالة الصحية للإبراشي، والتي أودت بحياته نتيجة هذا الإهمال الجسيم من طبيب غير أمين على حياة المرضى».

واختتم صبري دعواه بطلب الحكم بشطب عضوية الطبيب شريف عباس من نقابة الأطباء وغلق جميع المراكز الطبية الخاصة به.