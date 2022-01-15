«الأزهر للفتوى الإلكترونية» يستقبل وفد برلمان طلائع الشرقية

استقبل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمقر مشيخة الأزهر الشريف، اليوم السبت، وفد برلمان الطلائع والشباب الممثل لمحافظة الشرقية، والتابع لوزارة الشباب والرياضة.

ويعد هذا الفوج أحد أفواج برلمان الطلائع والشباب التي زارت مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في إطار مبادرة «نور فكرك.. ابنِ وعيك»، والتي أعلن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية التابع لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن تدشينها مع وزارة الشباب والرياضة بمركز التعليم الميدني التابع لوزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور محمد الضويني- وكيل الأزهر الشريف، والدكتور أشرف صبحي- وزير الشباب والرياضة.

وحاضر خلال اليوم التدريبي الشيخ أحمد الشامي، والشيخ ياسين عبدالله، والشيخ محمد السعيد عبدالحافظ، والشيخ إسلام عجلان- أعضاء الفتوى بمركز العالمي للفتوي الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف.

وتحدث المحاضرون عن العديد من المفاهيم، أهمها: "الغاية من خلق الإنسان، وكيفية تعزير اليقين والإيمان، وأهم حيل المشككين في الدين وكيفية مواجهتها بعلم وإيمان ووعي".

كما تحدثوا عن أهمية الوقت، وكيفية استثماره، وكيفية التخطيط للنجاح، والوقوف على نماذج ملهمة لعلماء ومصلحين أحسنوا استثمار أعمارهم، في تعلم العلم، ونفع الناس، كما شملت المحاضرات الحديث عن ضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

واستمع المحاضرون لأسئلة الشباب وأجابوا عنها، كما عُقد نشاط تفاعلي وتنافسي بين أعضاء البرلمان حصّلوا من خلاله استفادات فكرية ودينية وإبداعية.

واختتمت فعاليات اليوم بجولة تفقدية داخل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وتسلم أعضاء البرلمان شهادات بحضور اليوم التدريبي للمبادرة.

مبادرة «نور فكرك.. ابنِ وعيك» تأتي ضمن المشاريع الجديدة التي دُشنت بالتعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة؛ بهدف زيادة الوعي الديني والمجتمعي الصحيح، وبناء العقول بالمعرفة والعلم، وتواصل علماء الأزهر الشريف مع طلائع وشباب البرلمان، وسماع آرائهم وتساؤلاتهم حول القضايا الدينية والحياتية المختلفة.