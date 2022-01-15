السبت 15 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ كفرالشيخ يشيد بجهود الشباب والرياضة والمجلس القومى للمرأة

الشباب والرياضة وقومي
الشباب والرياضة وقومي المرأة

أشاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بجهود مديرية الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة، وذلك في إطار التعاون المشترك بينهم من خلال البرامج المتنوعة التي تقدمها مؤسسة الشباب والرياضة وتهتم بالمرأة والفتاة وفق خطة الدولة المصرية بتمكين المرأة المصرية، بإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، الدكتورة أماني شاكر، مقرر المجلس القومي للمرأة.

وقال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، إن مديرية الشباب والرياضة تقيم الدورات التدريبية في مجال إقامة المشروعات الصغيرة لتمكين المرأة اقتصاديًا من خلال أندية الفتاة والمرأة، كذلك الندوات التثقيفية والوعي السياسي وحقوق المرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، موضحًا أنه تحرص مديرية الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة على تقديم خدمات مشتركة من أجل خدمة المجتمع المدني، أقربها على أرض الواقع تقديم خدمة حملة تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا من خلال مركز شباب شنو حتى الآن لمد يد العون لأهالي القروية والمناطق المجاورة.

وأضاف «محروس» أنه تهتم مديرية شباب كفرالشيخ بتفعيل البرامج الرياضية للمرأة والفتاة من خلال البرنامج القومي المنفذ من خلال إدارة التنمية الرياضية والمشروع القومي "دراجتك صحتك" بمشاركة الفتيات والسيدات، هذا بخلاف كل الفعاليات الرياضية الأخرى التي تشهد مشاركة متميزة للمرأة والفتاة بشكل عام.

وكرمت الدكتورة أماني شاكر، مقرر المجلس القومي للمرأة فرع كفرالشيخ، الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، وذلك في إطار التعاون المشترك بين مديرية الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة من خلال البرامج المتنوعة التي تقدمها مؤسسة الشباب والرياضة، وتهتم بالمرأة والفتاة وفق خطة الدولة المصرية بتمكين المرأة المصرية.

وتهتم «شباب كفرالشيخ» بتفعيل البرامج الرياضية للمرأة والفتاة من خلال البرنامج القومي المنفذ من خلال إدارة التنمية الرياضية والمشروع القومي "دراجتك صحتك" بمشاركة الفتيات والسيدات، هذا بخلاف كل الفعاليات الرياضية الأخرى التي تشهد مشاركة متميزة للمرأة والفتاة بشكل عام.

كفر الشيخ يشيد الشباب المرأة

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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