«جنايات المنصورة» تقرر وضع قاتل خطيب بمستشفى العباسية

أصدرت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار محمد أبو الفتوح، وعضوية المستشار حسام محمود حشيش، والمستشار أنس أسامة العبد، وأمانة سر مسعد كمال الدين طه، وعصام محمد الدسوقي قرارا بإيداع طالب بكلية الهندسة ومتهم بقتل خطيب مسجد بمستشفى الأمراض النفسية بالعباسية للكشف عن قوله العقلية، وبيان إذ كان مسؤولاً عن أفعاله من عدمه وقت ارتكاب الجريمة وقد حددت المحكمة جلسة 22 مارس المقبل.

كان المستشار محمد رجب، مدير نيابة دكرنس بمحافظة الدقهلية، بإشراف المستشار حسام معجوز، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أمر بحبس المتهم بقتل الشيخ "وليد ع ع"، إمام وخطيب بالأوقاف 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وصرح بدفن الجثة بعد انتهاء الطب الشرعي من تشريحها وكتابة التقرير عن أسباب الوفاة.

واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم، طالب بكلية هندسة خاصة في مدينة المنصورة، والذي اعترف في التحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة، نتيجة خلافات قديمة حيث إن شقيقة المجني عليه مطلقة من شقيق الجاني، وهناك خلافات بينهما.

فيما رصدت كاميرات المراقبة في قرية الصلاحات، مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، لحظة مقتل الشيخ وليد عمر عز الدين، 48 سنة، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، عقب مقتله على يد طالب بكلية الهندسة بسبب خلافات مُصاهرة بينهما.

وتعود أحداث القضية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير مباحث الجنائية بالمديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة بني عبيد، من مستشفى دكرنس العام، بوصول الشيخ "وليد ع ع" 48 سنة، إمام وخطيب بالأوقاف، ومقيم بقرية الصلاحات مركز بني عبيد، جثة هامدة ادعاء تعدي من آخرين.

وانتقل ضباط مباحث مركز بني عبيد إلى مكان البلاغ، وبسؤال شهود العيان أكدوا قيام المتهم وهو أحد أقارب المجني عليه، بالتعدي عليه بسلاح أبيض، وطعنه عدة طعنات نافذة، والتي أودت بحياته فى الحال وسط الشارع، حيث تم إلقاء القبض على المتهم وبسؤاله اعترف في محضر الشرطة بارتكاب الواقعة، نتيجة خلافات بينهما، فتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى دكرنس تحت تصرف النيابة العامة.