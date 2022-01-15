السبت 15 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نشر صورة نجله فمات بعدها بيومين.. قصة طبيب كفرالشيخ الراحل

الطبيب الراحل
الطبيب الراحل

لم يتجاوز الـ39 سنة من عمره وأصبح حديث كافة أطباء محافظة كفر الشيخ اليوم السبت، وذلك بعد ساعات من وفاته، إنه الدكتور الشاب وائل عرفة متولي، استشاري الجهاز الهضمي والباطنة بكفر الشيخ، إذ أصيب بأزمة قلبية مفاجئة أدت إلي وفاته علي الفور دون أي مقدمات، وذلك بعد ساعات قليلة من حضوره مؤتمرا طبيا عن أمراض القلب والأزمات القلبية ولقائه بعدد كبير من زملائه.

وحرص الدكتور وائل على التقاط الصور التذكارية خلال ذلك المؤتمر ومصافحة زملائه الأطباء والابتسامة طيلة الوقت وكذلك الحديث من الجميع.

وكان آخر ما نشره الطبيب الراحل قبل وفاته علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" هو صورة لطفله عمر للتعبير عن فرحته بعد شفائه كتب عليها: “هذه الصورة هي أول ظهور لـ”عُمر" على “الفيس بوك”، عُمر عاد لمدرسته بعد غياب طويل، الحمد لله بدأ يمسك القلم ويحاول يكتب به، لكن باقي عملية تجميلية وإن شاء الله تكون أخيرة إذ تم انقطاع عقلة الأصبع الوسطى في اليد اليمنىٰ، بفضل الله ثم دعواتكم الجميلة، جزاكم الله عنى خيراً".

وقد أثارت وفاة الدكتور الشاب وائل عرفة متولي، استشاري الجهاز الهضمي والباطنة بكفر الشيخ، صدمة الكثير من أطباء المحافظة، بسبب وفاته المفاجئة بأزمة قلبية مفاجئة وذلك بعد ساعات قليلة من حضوره مؤتمرا كبيرا عن أمراض القلب الأزمات القلبية بقاعة المؤتمرات بمستشفي كفر الشيخ العام وسط كوكبة من أشهر أطباء القلب في المحافظة.

فيما أكد الدكتور محمد كمال سلامة، أستاذ أمراض القلب بطب كفر الشيخ ومدير قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي وأحد منظمي مؤتمر أمراض القلب، أن الدكتور وائل عرفة، التقط العديد من الصور التذكارية خلال المؤتمر الذي حضره قبل وفاته بساعات وكان بشوش الوجه ونشيطًا، وبعدها توفي، فكان نموذج الشاب الذي قل ما يكرر ولا نذكيه على الله ولكن صدمة الفراق والفقد.

نجل الطبيب الراحل

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FB_IMG_1642241251413
طبيب كفر الشيخ القلب مات مستشفى

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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