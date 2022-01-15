السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

كنيسة الأنبا موسى بشبرا تطلق دورة «التوعية الجنسية» للشباب

كنيسة
كنيسة

تطلق كنيسة الانبا موسى والأنبا كاراس السائح دورة جديدة بعنوان "التوعية الجنسية" تحت رعاية الأنبا مرقس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لكنائس شبرا الخيمة وتوابعها، وذلك ابتداء من يوم الجمعة 25 فبراير المقبل ولمدة شهرين متواصلين.

وتناقش الدورة عدة موضوعات تخص الشباب والأسرة من بينها موضوع الإيذاءات والتحرش الجنسي وطرق التعافي والتربية لجنسية من الطفولة لمرحلة المراهقة كما يتخللها ندوة مفتوحة للأسئلة من الحضور، كما تركز الدورة على مناقشة موضوعات الإباحية عن الأطفال والكبار والمشكلات الجنسية لدى المراهق ومفاهيم مغلوطة عن الجنس لدى الشباب، والجنسية المثلية بين الحق والتعاطف، والجذور والعلاج للميول الجنسية المثلية والكبت الجنسي وطرق التعافي، كم تتطرق الدورة إلى كيفية التعافي من إدمان الهاتف والانترنت والأفلام الإباحية وخطوات التعافي.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس بعيد الختان، وهوأحد الأعياد الكنسية السيدية الصغرى، وتكون فيه الصلاة بالقداسات بالطقس الفرايحي وتقرأ قراءات 6 طوبى، مع ألحان ذكصولوجية وإبصاليات وأرباع ناقوس عيد الختان. 

وتستعد الكنيسة للاحتفال بعيد الغطاس المجيد، وذلك 19 يناير الجاري، وتقيم الكنائس القبطية الأرثوذكسية، مساء 18 يناير قداسات عيد الغطاس المجيد، وفقًا للاعتقاد المسيحي.

 

مطران الكنيسة القبطية كنائس شبرا الخيمة وتوابعها التوعية الجنسية موضوع الإيذاءات التحرش الجنسي الجنسية المثلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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