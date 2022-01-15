السبت 15 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد 11 يومًا من عرضه.. «من أجل زيكو» يحصد 10 ملايين جنيه إيرادات

من أجل زيكو
من أجل زيكو

نجح الفنان كريم محمود عبدالعزيز في تحقيق إيرادات مميزة بفيلم «من أجل زيكو» والمنافسة بقوة على إيرادات الشباك المصري.

ومنذ طرح الفيلم بدور العرض السينمائية في الخامس من يناير الجاري، حقق الفيلم خلال 11 يوما إيرادات كلية بلغت 10 ملايين جنيه، وهي إيرادات مميزة للغاية في الموسم الحالي بعيدًا عن عيدي الفطر والأضحى.

وحقق فيلم «من أجل زيكو»، أمس السبت، إيرادات وصلت إلى مليون و349 ألف جنيه بمختلف دور العرض السينمائية في مصر، ليصل إجمالي إيراداته في 4 أيام عرض إلى 6 ملايين و200 ألف جنيه.

وشارك في بطولة الفيلم نخبة كبيرة من الفنانين بجانب الفنان كريم محمود عبدالعزيز، ومن بينهم: منة شلبي، محمد محمود، محمود حافظ، عمرو عبدالجليل، والفنانة الشابة رانيا منصور، والفنانة الشابة كارولين عزمي، وذلك بمشاركة مجموعة من ضيوف الشرف من بينهم الفنانة إسعاد يونس والفنان شيكو، والفيلم من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

كريم محمود عبد العزيز الفنان كريم محمود عبد العزيز من أجل زيكو إيرادات الإيرادات إيرادات فيلم من أجل زيكو أبطال وصناع فيلم من أجل زيكو

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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