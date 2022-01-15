السبت 15 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«طب بشري سوهاج» تناقش الحديث في علوم الأشعة التشخيصية والتداخلية

من جانب الموتمر
من جانب الموتمر

افتتح الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، فعاليات اليوم العلمي الأول الذي ‏نظمه قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية بكلية الطب البشري، تحت عنوان "الحديث في علوم الأشعة التشخيصية والتداخلية".

وذلك بحضور الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد الكلية، الدكتور كمال الشرقاوي وكيل الكلية لخدمة المجتمع، الدكتور محمد زاكي مراد رئيس قسم الأشعة ورئيس اليوم العلمي، الدكتور أحمد عكاشة رئيس قسم الأشعة بطب قنا، والدكتور سعد الجبالي رئيس قسم الأشعة بطب الأزهر، والدكتور أحمد مختار أبو الدهب منسق اليوم العلمي، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والأطباء ضيوف الجامعة، وذلك بقاعة الاحتفالات الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وفي بداية كلمته رحب الدكتور مصطفي عبدالخالق بضيوف اليوم العلمي، مؤكداً على أهمية تلك اللقاءات في تبادل الخبرات بين الأساتذة والعلماء وشباب الأطباء لتطوير المهارات وزيادة المعارف للوصول إلى مستوى علمي ومهني أفضل، مشيراً إلى أهمية الأشعة التشخيصية والتداخلية كتخصص طبي أثبت كفاءته في علاج العديد من الأمراض دون تعريض المريض للخطر.

‏وقال الدكتور أسامة رشاد الشريف، أن فعاليات اليوم العلمي تضمنت ٧ محاضرات علمية ناقشت كل ماهو جديد عن الأشعة التشخيصية والتداخلية، كما حضر اللقاء العلمي نخبة من أطباء الأشعة من جامعات سوهاج، قنا، الأزهر بأسيوط، والمراكز المتخصصة مثل مركز الأورام، والجهاز الهضمي والقلب، ومستشفيات وزارة الصحة المختلفة بالمحافظة.

وأوضح الدكتور محمد زاكي مراد، أن الإعداد لهذا اليوم العلمي قد استغرق أشهر من التنسيق، وذلك لاختيار الموضوعات المناسبة التي تقدم الإستفادة لأطباء الأشعة في القطاعات المختلفة، مضيفاً أنه جاري التنسيق بين القسم وجامعات أوروبية لعقد مؤتمر دولي على أرض سوهاج يستضيف خبراء عالميين في مجالات الأشعة التشخيصية والتداخلية، موجهاً شكره وتقديره لفريق تنسيق اليوم العلمي والمحاضرين به والسادة الحضور.

وذكر الدكتور أحمد مختار أبو الدهب، أن اليوم العلمي سيكون بداية لسلسلة من الدورات التدريبية والفعاليات العلمية التي ينوي قسم الأشعة تقديمها في نطاق النشاط العلمي للكلية والجامعة، موضحاً أن اليوم العلمي ناقش موضوعات مختلفة في مجال الأشعة التشخيصية والتداخلية منها علاج الانزلاق الغضروفي الموضعي بحقن الأوزون، ‏والجديد في تصوير الثدي والعظام والمفاصل عن طريق الرنين المغناطيسي، ‏وأورام المخ والرحم والأمراض الصدرية باستخدام الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي.

ومن الجدير بالذكر أنه تم اختتام فعاليات اليوم العلمي بتقديم شهادات تقدير لفريق العمل المنظم للفعالية

محافظة مستشفيات سوهاج مستوى مؤتمر

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