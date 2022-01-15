السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن عامين لتشكيل عصابي بتهمة تزوير إفراجات جمركية للسيارات في قنا

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات قنا، بالسجن لمدة عامين، على تشكيل عصابي مكون من ٩ متهمين تخصصوا، في تزوير المحررات الرسمية الخاصة بالإفراج الجمركي للسيارات الملاكي والدراجات النارية.

ترجع وقائع القضية لعام ٢٠١٧، حينما وردت معلومات إلى وحدة مباحث مرور قنا برئاسة العقيد وليد فوزي، رئيس مباحث مرور قنا، بضبط أوراق ومحررات رسمية بأختام مزورة للإدارة العامة للمرور وإدارة مرور القاهرة، خلال تقديمها لإنهاء إجراءات تراخيص سيارات ودراجات نارية بمرور قنا.

وتبيَّن أن تشكيل عصابي يضم ٩ متهمين، بعضهم من محافظة قنا وآخرين من محافظات أخرى، يتزعمهم موظف بإدارة مرور قنا يُدعى (شنودة.ش.س) ويبلغ من العمر ٤٩ عامًا، تخصصوا في تزوير المحررات الرسمية الخاصة بالإفراج الجمركي، من خلال عمل أختام مزورة لعدد من الجهات الرسمية، مقابل مبالغ مالية يتقاضونها من المواطنين بالمخالفة للقانون.

وباستئذان النيابة العامة، جرى استهداف منزل المتهم (كرم.ر.م) البالغ من العمر ٣٧ عامًا - عامل أُجرَي بمركز قفط - من قِبَل مباحث المرور، وبفحص جهاز الحاسب الآلي الخاص عُثِرَ على أوراق مزورة عبارة عن: "ط١٨ مبايعة ثابت عليها شعار ختم الجمهورية المزور، نماذج ختم شعار الجمهورية من عدد من محافظات الوجه البحري، ٣٩ شهادة بيانات مرورية، ومبالغ مالية حصيلة التزوير وعدد من العملات الأجنبية و العربية".

وأقَّر المتهم بعد ضبطه متلبسًا بالأوراق المزورة، بشركائه في تزوير المحررات الرسمية بقيادة أحد الموظفين داخل إدارة مرور قنا، وجرى إحالتهم لمحكمة جنايات قنا برقم ٣٠٥ لسنة ٢٠١٩، والمقيدة برقم ٣٩٢٧ لسنة ٢٠١٧ كلى قنا.

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